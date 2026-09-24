Horizonte 24 SEP 2026 - 22:37h.

El periodista revela cómo descubrió que estaba siendo vigilado por la cloaca del PSOE mientras investigaba al hermano de Sánchez en Badajoz

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Alejandro Entrambasaguas se pronuncia en 'Horizonte' tras sacar a la luz la imágenes que demuestran que la red de la 'fontanera del PSOE', Leire Díez, siguió a los periodistas que investigaban al hermano de Pedro Sánchez en Badajoz. Unas fotografías que habrían entregado posteriormente al hermano del Presidente del Gobierno y que demostrarían la "conexión entre la cloaca y un familiar de Sánchez".

El periodista ha contado en directo cómo descubrió que una mujer le estaba haciendo fotos mientras esperaba la llegada de David Sánchez: "Cuando me hacen la fotografía me doy cuenta y reacciono rápido y fotografió a la persona que me está haciendo el seguimiento".

Entrambasaguas explica que, tirando del hilo, "la Guardia Civil ha descubierto que la cloaca del PSOE, además de reunirse con los narcotraficantes para hacerle llegar a Beatriz Biedma que la estaban investigando los narcos, financiaron también el seguimiento a algunos de los periodistas que estuvimos investigando al hermano de Sánchez en Badajoz".

"Esto demuestra la conexión entre la cloaca y un familiar de Pedro Sánchez"

El periodista ha indicado que las fotografías fueron tomadas ente mayo y octubre de 2024. "Justo después de los famosos cinco días de reflexión de Pedro Sánchez". Es decir, justo cuando, según la Audiencia Nacional, se gestó el grupo para "intentar acabar con todas las causas judiciales por corrupción que afectaban al entorno familiar del presidente".

Asimismo, Alejandro Entrambasaguas ha recordado el momento que pilló a una mujer espiándole mientras estaba en Badajoz: "Era una mujer de metro ochenta, de pelo moreno y largo y que tenía contactos en la diputación de Badajoz". "En un momento dado me doy cuenta de que saca el móvil, se pone el bolso tapándose la cara y de una manera extrañamente llamativa se pone a hacerme fotografías. Rápidamente me di cuenta", ha contado.

También asegura que "no se sintió intimidado": "Me dio la sensación de que la señora lo hacía de manera descarada porque quería que supiéramos que estábamos siendo vigilados. No era para intimidarnos, era para intentar averiguar con quien nos reuníamos y dónde dormíamos".

Del mismo modo, el periodista ha señalado la importancia de esta información: "Todas estas fotos, de repente, alguien se las hizo llegar al hermano del presidente. Esto es muy grave porque demuestra la conexión entre la cloaca y un familiar de Pedro Sánchez".