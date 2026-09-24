Horizonte 24 SEP 2026 - 21:56h.

El exsecretario general del PSOE de Madrid cuestiona el papel del expresidente del Gobierno y critica su responsabilidad política

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Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, ha analizado en 'Horizonte' las nuevas diligencias de la UCO sobre la presunta financiación de la 'fontanera del PSOE' y los pagos relacionados con los audios de las saunas. En su intervención, el también analista político se ha pronunciado sobre la figura de José Luis Rodríguez Zapatero y le ha lanzado una dura sentencia.

"Esto es un partido en descomposición absoluta, se está llevando por delante al Estado", han sido las primeras palabras de Tomás Gómez, que a la misma vez ha señalado que "lo que más le preocupa son las consecuencias que va a tener esto para el próximo que llegue", ya que asegura que esto es solo "la punta del iceberg":

"El que va a tener que torear con todo el desastre que ha hecho el Gobierno de coalición del Partido Socialista con Podemos, ahora con Sumar, le va a tocar al siguiente", ha añadido con contundencia.

Tomás Gómez carga contra Zapatero: "Lo digo con dolor, como socialista"

Muy molesto con la situación actual de crispación en el país, Tomás Gómez se ha lamentado sobre el daño que el Gobierno actual ha hecho al Estado, mencionando, entre otros temas, "el asunto de Zapatero".

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"Se ha caído la legitimidad moral de Pedro Sánchez, que renunció a la tradición socialdemócrata para abrazar a la tradición radical de Zapatero". En cuanto al expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, Tomás se ha mostrado muy crítico:

"Zapatero no quiere defenderse. Se acoge al delito menor que puede acogerse para no cumplir código penal. Y yo diferencio entre código penal, que puedes infringirlo, y la responsabilidad y política institucional", ha dicho el analista político antes de apuntar, desde su punto de vista y con " todo el dolor y un sentimiento de luto enorme": "Zapatero está inhabilitado para hacer política en este país".