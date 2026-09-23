Horizonte Madrid, 23 SEP 2026 - 23:31h.

La Policía Local ha llevado a cabo una operación para desalojar un cuartel abandonado en Ceuta

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En 'Horizonte' conectan con Antonio Gómez, la voz del programa en Ceuta, quien se encuentra en el casco antiguo de la ciudad: "Siempre nos estamos fijando en la parte periférica pero en esta zona es donde se están produciendo la visibilidad de muchísimos inmigrantes".

Y es que los "vecinos dicen que nadie se acuerda de esta parte de la ciudad", señala el corresponsal. De hecho, en esta parte de la cortadura del valle "es donde se aprecian muchos de estos inmigrantes", añade.

Tanto es así, que el pasado 22 de septiembre la Policía Local llevó a cabo una operación tras recibir una denuncia de unos vecinos que alertaban de la entrada de migrantes a un edificio antiguo en desuso.

"Era un cuartel militar que, en próximas fechas, será un instituto o un colegio de primaria y secundaria", informa Antonio Gómez. El corresponsal de 'Horizonte' en Ceuta se ha colado en el interior de esta superficie de 11.000 metros cuadrados y muestra en el programa por dónde accedían los migrantes.

Así es la entrada del cuartel por dentro

Antonio Gómez sube unas escaleras y abre una puerta por donde entraban los 30 migrantes que la Policía Local les sacó: "Tenían dentro colchones, hogueras, fogatas, microondas, cocinas... Sacaron un montón de material".

Ya en el interior, el reportero muestra el espacio por donde ellos se colaban y se quedaban ocultos en estas instalaciones que están en desuso.