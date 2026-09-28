La analítica confirma que la joven no había consumido drogas previas a la agresión e iba acompañada de una niña pequeña

Los negocios del Trampolín: varios migrantes revenden sus pulseras porque en los campamentos "hay normas muy estrictas"

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En directo desde la Playa del Trampolín en Ceuta, Jordi Juliá nos muestra la realidad que viven los vecinos 60 días después de la llegada masiva de inmigrantes irregulares: nuevos asentamientos, un nuevo incendio en los túneles que unen Marruecos con España y la última hora sobre la violación de una joven de 17 años a plena luz del día.

El reportero de ‘En boca de todos’ ha dado voz a Jesús, Elisabhet y Javi, tres vecinos de Ceuta que no van a dejar de luchar hasta ver que su ciudad recuperara la normalidad. Elisabeth, sanitaria y miembro del SATSE, ha explicado cómo los sanitarios recibieron a una joven de 17 años brutalmente agredida sexualmente el pasado sábado por la mañana.

Según ha explicado, la joven llegó sangrando, con signos de haber sido golpeada y arrastrada por el suelo y en un gran estado de aturdimiento. Iba acompañada de una unidad de la UyP y de una niña menor, que aseguraba ser su hermana. Elisabeth ha insistido en que sus compañeros estaban muy impresionados por el estado de aturdimiento de la joven, pero que, tras realizarle diferentes analíticas, y todavía a la espera de la analítica de sangre, pueden confirmar que la joven: “No estaba drogada previamente a la violación, era una chica normal”.

Además, ha querido denunciar públicamente que los agentes, quiénes socorrieron a la joven en la Playa del Trampolín, no habían podido hacer nada ante la puesta en libertad de los dos detenidos y presuntos agresores, que ya estaban libres porque la joven no había acudido al juzgado a ratificar su denuncia. Una situación que ha desatado aún más, la indignación de otras vecinas ceutíes que estaban escuchando en directo.

Javi, bombero en Ceuta, se ha sumado a esta indignación y ha denunciado un nuevo incendio en otro de los túneles secretos que unen Marruecos con Ceuta y que siguen estando llenos de inmigrantes irregulares escondidos en ellos, con el peligro que eso supone.

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