Iker Jiménez, incapaz de explicar el misterio cotidiano que le ha quitado el sueño

Cuarto Milenio 28 SEP 2026 - 00:35h.

Compartir







Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana hablando de que él denomina “los misterios de lo cotidiano”: “Muchas veces, la grande del misterio está en lo pequeño, en las pequeñas cosas con las que nos sentimos identificados”. En este sentido, el conductor de ‘La Nave del misterio’ revela que, a lo largo del día, le suelen suceder cosas muy extrañas.

En el programa de hoy se ha mostrado una recreación de la muerte de Jesucristo que se ha llevado a cabo a través de la Inteligencia Artificial. Por ello, Iker ha estado muy centrado en eso durante el fin de semana, centrándose en comprender un mundo que maneja un grupo de jóvenes en el programa, especialistas en IA: “ES una llave de la imaginación”.

Todo esto le ha llevado a Iker a reflexionar: “Se han puesto muy de moda las comparativas. Ves las carreteras y antes había coches de un color llamativo. Hoy me he fijado y todos eran negros, grises y blancos. El 90 % son monocolor, somos más aburridos que en esa época que decían que era de blanco y negro. Se ha puesto muy de moda esas comparativas”.

La reflexión de Iker Jiménez sobre algo que no es capaz de explicar

“Me he dado cuenta de que sí, las aristas de la imagen, del blanco y negro, te da una imagen muy potente, muy dura”, añade Iker y revela que escuchó una voz en su interior que le decía coger un libro concreto de su casa: “Los libros también te eligen. Es una llamada del autor. Cojo el libro y me lo leí entero. Sabía que había una clave, pero no sé por qué porque no sabía ni de qué iba”.

Iker habla del Partido Comunista, de los años 70, de un grupo de chavales, enviados por el PC, grabaron todos los disturbios de la época de Franco. Hubo un comité que grabó cosas que hemos podido ver a lo largo de los años. Fueron ellos quienes lo grabaron y nunca aparecieron en ningún crédito. Iker se pregunta por qué le llamó el libro, uno de tantos que tenía por casa y que ni siquiera sabía de qué iba. La reflexión completa, en el vídeo.