Lidia Camón Europa Press 25 SEP 2026 - 15:25h.

La OCU, que apunta a un encarecimiento de la cesta de la compra del 1,8%, pide reducir el IVA de los alimentos básicos.

'Cheapflación': La cesta de la compra sufre ya la subida de los productos más baratos

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Los españoles pueden ahorrar hasta 1.310 euros anuales en la cesta de la compra comparando precios entre distintos supermercados, según datos de la OCU, que afirma que la cesta de la compra ha subido un 1,8% y denuncia que "una gran parte" de las familias españolas no han recuperado el poder adquisitivo perdido, por lo que reclama medidas y ayudas al Gobierno.

El ahorro anual medio en el año actual entre comprar en el establecimiento más barato y el más caro es de 1.310 euros, de acuerdo con el estudio anual de supermercados 2026 de la OCU, en el que recoge 101.520 precios en 690 establecimientos, calculado los índices de 189 ciudades y a través de una cesta de la compra compuesta por 244 productos de 80 categorías diferentes.

Este posible ahorro si se elige el supermercado más barato supone un 20% del gasto medio anual, que alcanza los 6.602 euros, aunque la organización matiza que hay "grandes diferencias" entre ciudades, debidas sobre todo a la diversidad y amplitud de la oferta comercial y "no tanto por la existencia de un nivel de precios diferente entre ellas".

Una diferencia en Madrid de 4.381 euros

La mayor diferencia de precios entre el establecimiento más caro y el más barato se produce en Madrid, con 4.381 euros, seguida de localidades cercanas como Alcobendas, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, con 4.270 euros de ahorro.

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Por el contrario, señala que en Mieres solo es posible ahorrar 381 euros --un 6% del gasto en alimentación--, así como otros ejemplos como Puerto Real (434 euros), Santa Pola (447 euros), Torre-Pacheco (452 euros) y Villarreal y San Vicente del Raspeig (454 euros).

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De otra parte, el incremento medio anual de los productos que componen la cesta OCU ha sido del 1,8%, lo que representa una subida menor de la experimentada los dos últimos años, si bien el estudio no recoge el efecto en los precios de los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y el conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, los productos frescos han subido de media un 4,7% --destacan los incrementos del pescado (8,6%), frente al de la carne (3,7%) y de frutas y verduras (3,5%)--, mientras que en los productos envasados el alza es de 1,4%. Los artículos de marca de fabricante se han encarecido un 2%, frente al 0,8% de la marca blanca, especialmente "por la estrategia de alguna de las enseñas líderes".

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Sin embargo, OCU denuncia la "importante subida acumulada" durante los últimos cinco años, donde el precio de los alimentos ha crecido un 39,5%, y lamenta que esta afecta a los alimentos básicos y tiene especial incidencia en las familias con menos recursos, que "han visto reducida de forma significativa su capacidad adquisitiva".

Asimismo, calcula que un 61,8% de los productos que componen la cesta OCU ha subido de precio --encabezan los tomates (33,2%), los limones (25,2%) y la coliflor (22,8%)--, frente al 38,2% que han bajado --lideran las servilletas de papel (un 30,4%), los plátanos de Canarias (22,6%) y las alcachofas (15,1%)--.

En cuanto a las cadenas, solo dos de las principales han elevado los precios por encima de la inflación general (BM Urban y Ahorramás), la mayoría los ha subido por debajo del IPC y ocho cadenas (Consum, Familia, Supeco, E.Leclerc, Aldi, Mercadona, Lidl y Carrefour Market) han bajado su nivel de precios.

Los supermercados más baratos y caros de España

Los hipermercados Alcampo del centro comercial de Bonaire (a las afueras de Valencia, en Aldaia) y el de Coia en Vigo son los establecimientos más baratos a nivel nacional, de acuerdo con el estudio de la OCU, mientras que los supermercados Sánchez Romero de Castelló, Arturo Soria y Castellana en Madrid son los más caros.

Las cadenas más baratas son Supermercados Dani, Family Cash, Tifer Alcampo y Supeco, frente a las registradas como las más caras: Hipercor, El Corte Inglés, Supercor y Sánchez Romero.

Respecto a las diferencias de precio por ciudades, las localidades más económicas son Torrent, Villarreal y Santa Pola (todas en la Comunidad Valenciana), y las más costosas son Getxo, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Cerdanyola del Vallès.

Un incremento del 39,5% de los precios en los últimos cinco años

Finalmente, OCU advierte de que los datos del estudio de precios de supermercados reflejan que, aunque las subidas se han ralentizado, muchos precios no han bajado y los que han caído lo han hecho en "mucha menor medida" que la subida que antes habían experimentado.

De esta forma, estima que, en general, los precios se mantienen en niveles "excepcionalmente altos" y que el incremento de costes de la alimentación acumulada en los últimos cinco años es del 39,5%. Ante esta situación, denuncia que "una gran parte de las familias no han recuperado el poder adquisitivo perdido".

Por todo ello, insiste en la reducción del IVA de los productos básicos incluyendo la carne y el pescado, reclama la ampliación de las ayudas para la compra de alimentos a las familias en una situación de mayor vulnerabilidad e insta al Gobierno a tomar "las medidas necesarias" para evitar que las recientes subidas de los precios de la energía (carburantes, gas y electricidad) se trasladen a los precios de la alimentación.