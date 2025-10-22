'Cheapflación': La cesta de la compra sufre ya la subida de los productos más baratos

Cristina Montalvo 22 OCT 2025 - 15:33h.

Poner alimentos en la mesa es hoy un tercio más caro de lo que era antes de la pandemia.

Entre 2021 y el 2024, la inflación de los alimentos de gama alta se situó en el 23%, los artículos más baratos subieron un 37%.

Los precios de los alimentos no dan tregua. Han subido mucho más que la inflación en los últimos años y lo han hecho, sobre todo, los productos más baratos.

No es una sensación lo de que la cesta de la compra nos sale más y más cara. Es una realidad porque poner alimentos en la mesa es hoy un tercio más caro de lo que era antes de la pandemia. Es un fenómeno que ha ocurrido en toda la Unión Europea y también aquí. En los últimos cuatro años, la inflación acumulada ronda el 20%, y la de los alimentos supera el 30%.

Con aumentos de productos básicos como la leche, un 40%, la mantequilla, un 50% y más aún si miramos el café, el aceite de oliva o el cacao. Y todo esto mientras se produce otro fenómeno que es el de la "cheapflación'.

Se trata de la inflación de lo barato por eso lo de cheap, barato, en inglés. Implica que se encarecen más los productos más baratos dentro de una misma categoría.

Entre 2021 y el 2024, en la UE, la inflación de los alimentos de gama alta se situó en el 23%, los artículos más baratos subieron un 37%. Este fenómeno impacta especialmente a los hogares con menos recursos, que son los que intentan adaptarse a la subida de los precios optando por marcas blancas o reduciendo la calidad. Y este no es el único impacto de la subida en este grupo..

Son estos hogares los que dedican mayor proporción de sus ingresos a los gastos de alimentación. Es muy importante cómo percibimos lo que pasa con la cesta dela compra, porque es una de las cosas que más fijan las expectativas de inflación de los consumidores y la vez, es clave para la fijación de precios de los productores o las demandas de subidas salariales.