Los cambios de los precios en los supermercados no solo se miden por la ya conocida inflación o por la temida ‘reduflación’ , que consiste en mantener el precio de los productos pero reduciendo su cantidad . Los consumidores se deben enfrentar a una nueva tendencia que cada vez está más presente en los lineales de las grandes superficies: la llamada ‘cheapflación’.

Esta nueva tendencia es una estrategia comercial que, de manera silenciosa, está cambiando la calidad de los productos que habitualmente consumimos . No se trata de un fenómeno pasajero, sino que es una práctica que se está consolidando en muchas marcas para poder afrontar el aumento de los costes de producción sin tener que subir los precios de venta al público. El resultado de esto es que el consumidor paga lo mismo por un producto con menos calidad.

Este término es una combinación del inglés “cheap” (barato) con inflación . Hace referencia a la degradación que sufre un producto en cuanto a su calidad mientras que se mantiene su precio original. El consumidor no detecta que se haya reducido la cantidad de producto ni que tampoco se suba el precio de manera aparente. Para él todo sigue igual. Lo que sucede es que se abaratan las materias primas o se simplifican los procesos de fabricación, afectando a ciertas características que eran importantes en el producto.

Suelen ser siempre cambios que no se perciben a simple vista, pero que sí que tienen un impacto real tanto en la experiencia del consumidor como en su salud. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de que esta es una práctica “cada vez más extendida y difícil de detectar” , ya que no se indica en el etiquetado a menos que el consumidor preste mucha atención a la lista de ingredientes o procedencia.

En cuanto a lo económico, la ‘cheapflación’ no siempre va a resultar en un ahorro para el consumidor . De hecho, puede suponer un gasto a largo plazo debido a que el cliente va a necesitar comprar más cantidad del producto para tener el mismo resultado que obtenía antes o, también, si se ve obligado a buscar alternativas que tengan una mayor calidad en gamas superiores.

Aunque no es algo sencillo detectar la ‘cheapflación’, sí que hay pistas que pueden ayudar a no caer en estas trampas como leer las etiquetas. Normalmente los cambios en la calidad no van a ser evidentes, pero si se detectan modificaciones en la lista de ingredientes o en la información nutricional puede dar pistas de que ese producto ha bajado su calidad. Por otro lado, se puede revisar el origen, la procedencia de los ingredientes o el país de fabricación puede haber cambiado, eligiendo localizaciones más baratas.