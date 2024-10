Los desinfluencers: la nueva tendencia para conseguir likes al desaconsejar productos

Los famosos influencers o creadores de contenido se han convertido en un negocio. La mayoría de ellos utilizan sus redes para hacer publicidad sobre productos y colaborar con marcas a cambio de likes y engagement. Con la excesiva oferta de influencers, ha surgido otra corriente de creadores de contenido, los desinfluencers , que llegan a las redes para pedir que no nos gastemos el dinero de forma innecesaria.

Se acercan fechas de promociones como el black friday y ya los tiktokers no están diciendo qué comprar y qué no. El fenómeno de los desinfluencers ha emergido hace relativamente poco, pero ya acumulan más de 600 millones de visualizaciones en sus videos. Estos nos dicen los productos que no recomiendan y nos piden que pensemos dos veces las cosas antes de comprar ciertos artículos. Básicamente, es lo contrario de los influencers, pero siguiendo los mismos mecanismos y recursos de persuasión.