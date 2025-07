La subida de la inflación se ha notado en los alimentos que se ha situado en junio en el 2,8%

Qué productos y servicios suben más de precio en verano y cómo anticiparte para gastar menos

Los precios acaban con la racha de descensos de los últimos meses y retoman las subidas en junio. Según informa Cristina Montalvo, han subido más de lo esperado: un 2,3% de incremento interanual. Se trata de tres décimas más que en mayo. La inflación ha subido fundamentalmente por la parte de la energía, porque aumentan los precios de los carburantes en línea con el encarecimiento del petróleo, y aumentan también los del gas.

En términos mensuales, el IPC aumenta siete décimas, el incremento más intenso en más de un año por los precios de los paquetes turísticos, de los billetes de avión y de la electricidad.

El chocolate y el café siguen disparados: han subido casi un 20%

La subida de la inflación se ha notado en los alimentos, que se ha situado en junio en el 2,8%, el dato más alto desde el verano pasado. ¿Y por culpa de qué? De las legumbres y las hortalizas que han moderado menos sus precios y de la subida del pescado, del marisco y sobre todo, de la carne. La de vacuno se ha encarecido casi un 15% en un año.

El chocolate y el café siguen disparados, en ese tiempo han subido casi un 20% y también los huevos. Son subidas que no consigue compensar la rebaja muy importante del aceite de oliva, que cuesta casi la mitad que en junio del 2024. Y lo que no deja de subir es la vivienda, aunque esto no afecta al mercado.

Las compraventas de viviendas suben casi un 40%

Las compraventas aumentaron en mayo casi un 40% y superaron las 61.000. Hay que irse a 2007 para ver cifras más abultadas que las actuales y ya hay algunos portales inmobiliarios que destacan que estamos en un escenario inédito desde el fin de la burbuja. Prevén que las cifras del año pasado se acerquen a esos máximos.

Este acelerón de las compras tiene que ver con dos aspectos: aprovechar la coyuntura, tratar de comprar antes de que los precios crezcan más y con hipotecas con buenas condiciones y aún más ante el aumento del alquiler. La vivienda se vuelve a percibir como valor refugio en un entorno de inestabilidad.