Horizonte 28 SEP 2026 - 23:29h.

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'Horizonte' ha tenido ocasión de hablar con Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, después de la reunión que ha tenido lugar esta misma tarde entre los representantes de Maricarmen y esta empresa, propietaria de la vivienda de la que fue desahuciada la mujer de 87 años el pasado miércoles.

En cuanto al acuerdo, el propietario de Urbagestión ha revelado que fue la semana pasada, 24 horas después del desahucio, cuando Urbagestión solicitó a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid: "Han contribuido a facilitar el entorno para poder alcanzar un acuerdo, que solventa una situación humanitaria. Hemos alcanzado una propuesta de un contrato de arrendamiento para que pueda volver a la vivienda".

Todas las claves del acuerdo

"El acuerdo lo tiene que ratificar la señora Abascal, lo hará en breve y se podrá suscribir. Es un 30% de su renta neta, más o menos. Se va a quedar todo en una situación parecida al alquiler que tenía. Unos 500 euros aproximadamente".

"Hoy hemos necesitado protección"

Además, Ricardo Alonso ha confesado todo lo que les ha afectado a nivel laboral y psicológico el tema de Maricarmen y su desahucio: "Nos hemos visto en una situación de haber sido un detonante de algo que es claro que es un esquema completamente organizado y estructurado".

"Está lleno de actuaciones tragicómicas. Hemos llegado a niveles absolutamente insospechados. Nos han buscado, perseguido y colapsado nuestro sistema, además de amedrentar sin parar. Nos han amenazado sin parar. Hoy hemos necesitado protección", ha añadido Ricardo Alonso.

Y es que, según ha relatado Ricardo Alonso, cuando hay un "inquilino de renta antigua", se le ofrece un derecho de adquisición preferente al inquilino: "Así se hizo. Se renunció por su parte y pedimos que no tenía el título para seguir estando en la vivienda. Iniciamos un procedimiento que nos acabó dando la razón, porque hubo un recurso de apelación y de casación ante el Tribunal Supremo".

"No pensamos que iba a ocurrir esto, porque hay situaciones de este tipo continuamente", ha reconocido Ricardo Alonso.

La presión que ha sufrido del sindicato

En cuanto a la presión que ha sufrido del sindicato, señala que "son estrategias muy medidas. Lo llevan preparando mucho y han decidido testarlo ahora. El derecho de propiedad es el refugio que tiene el ciudadano frente al poder".

Por último, ante la pregunta de Ketty Garat sobre si todo esto le genera a Urbagestión un "dilema por si dispara la inseguridad jurídica o genera un efecto llamada de personas que se encuentran en una situación de alegalidad en mitad de un proceso de desahucio", Ricardo señala que puede, pero "depende de cómo se haga el planteamiento".

El motivo por el que no frenaron el desahucio

El propietario de Urbagestión ha señalado que "pactar en el último momento" (y no ejecutar el desahucio) habría sido un signo de "debilidad" por su parte, además de una desconsideración hacia los jueces que "nos protegen": "Hay un sistema judicial en el cual hay que confiar. Es el último baluarte y hay que protegerlo a toda costa, porque eso nos garantiza que seguimos en un Estado de Derecho".