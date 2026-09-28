Horizonte Madrid, 28 SEP 2026 - 22:28h.

Además, Rebeca Crespo ha hablado con los organizadores del sindicato de Inquilinas de Madrid

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El programa de 'Horizonte' conecta con su compañera Rebeca Crespo, quien ha estado "sondeando" por la acampada de la Puerta del Sol. Y es que Eduardo Inda ha publicado en 'Okdiario' una imagen que ha llamado la atención del programa porque "se ha dicho que es un entorno pacífico y que no hay ningún problema de agresividad".

Sin embargo, la fotografía que exponen muestra lo contrario. "Es un cartel que estaba colocado en una tienda de campaña de los ocupas de la Puerta del Sol. Ahora parece que el problema de la vivienda en España es culpa de Ayuso y de Almeida. ¿Ayuso y Almeida llevan ocho años gobernando España o es un tal Pedro Sánchez y compañía?", pregunta el periodista.

Pero, ¿es tan solo una anécdota? La reportera cuenta qué ha vivido ella en Sol y cuáles han sido las respuestas que han dado el sindicato de Inquilinas a sus preguntas.

Rebeca Crespo tras hablar con los organizadores del sindicato de Inquilinas: "Me han dejado muchas dudas"

Otro de los carteles que se han visto es 'Ni casas sin gente, ni rentistas con cuello'. "Lo que he visto es que de pacífico, muchos carteles tenían poco de ello", señala Rebeca Crespo.

La reportera también ha visto "carteles en los que se pedía por la ocupación diciendo 'Hasta que no acabe el rentismo seguiremos ocupando'". Por otra parte, en la última charla que han celebrado, pedían "escalar el conflicto": "Llevar todo a una huelga general y que, por supuesto, esto no se quede aquí, sino que vaya mucho más allá".

Tanto es así que han ofrecido, tal y como informan en 'Okdiario', "un taller de ocupación en el que directamente dan indicaciones a las personas que se acerquen aquí a esta acampada para ocupar una vivienda", afirma.

Rebeca Crespo también ha hablado con la portavoz del sindicato de Inquilinas: "Me han dejado muchas dudas sobre si realmente conocen cuáles son las soluciones para el gravísimo problema que existe con la vivienda".

Al preguntarle si construir casas no es la solución tal y como señalan en su web, "me han confirmado que sí, que para ellos lo de que construir casas vaya a solucionar el problema es una engañifa", informa la reportera.

Otra de las preguntas que les ha hecho es que, si están de acuerdo con la paralización de los desahucios, quién debería hacerse cargo de los costes que eso pueda ocasionar al propietario. Sin embargo, "en ese momento justo han acabado la rueda de prensa y han dicho que no nos habían entendido la pregunta y que daban por finalizada la rueda de prensa", señala Rebeca Crespo.

En cuanto a contra quién es la protesta, apunta: "Ellos, sobre todo, señalan a los fondos buitre y a los rentistas, además de evidentemente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso". "De hecho, en esos carteles en los que sí que aparece en una de las lonas que están aquí PSOE y Sumar seguidos de la frase son culpables, no aparece el nombre de Pedro Sánchez, de la ministra de Vivienda o de Yolanda Díaz, como sí que aparecen en reiteradas ocasiones el nombre de Isabel Díaz Ayuso o de José Luis Martínez Almeida", añade.

De hecho, cuando la reportera les informaba de que tan solo "en torno a un 8% está en manos de personas jurídicas", estos "decían que había muchas casas vacías" aunque "tampoco eran capaces de decirme cuántas casas vacías hay exactamente".