Horizonte Madrid, 29 SEP 2026 - 23:32h.

Bea Talegón tuvo que ser escoltada por la Policía después de se produjera un escrache contra ella

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Iker Jiménez recuerda cómo su compañera de 'Horizonte', Bea Talegón, le advirtió por Whataspp cuando empezó la polémica de Maricarmen sobre Ada Colau.

Y es que vuelve a la política. "Como ella siempre es, como se suele decir, la mujer en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, pues ahora resulta que Ada se siente súper involucrada en esta causa de los inquilinos", señala la colaboradora.

Es en ese momento cuando Bea Talegón recuerda en el programa cómo ella la ha "sufrido".

Los rifirrafes de Ada Colau con Bea Talegón

La compañera de 'Horizonte' recuerda cómo, en el contexto del 15M, se encontraba en una reunión del PSOE: "Se hablaba de que había que estar con la gente como si ellos fueran marcianos y hubo un momento que les dije 'Bueno, pues salgamos de esta reunión y vayamos a esa manifestación masiva a estar con la gente'".

Es en ese momento en el que convenció a Juan Fernando López Aguilar, que había sido ministro de Justicia y con quien mantenía una amistad, y se lo llevó a la manifestación.

"Bueno, pues llegamos a esa manifestación los dos realmente involucrados en el asunto y preocupados. En la primera media hora todo eran fotos, abrazos, agradecimientos... hasta que los que organizaban todo esto avisaron a través de Twitter que yo estaba en esa manifestación con Juan Fernando", añade.

Fue en ese momento cuando se produjo un escrache contra ambos: "De repente tuve un grupo de gentuza llamándome asesina, gritándome... Llegó la Policía Nacional a pedirme que me fuera y yo dije que yo no me iba a ir, que yo tenía derecho a estar allí porque yo estaba de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo".

Lo que había pasado es que "a la señora Colau le sentó muy mal que la niña del PSOE ocupara un espacio que querían ocupar ellos", asegura Bea Talegón, quien finalmente se tuvo que ir "escoltada porque me dijeron que no podían garantizar mi seguridad".

Después tuvo otro rifirrafe con Ada Colau porque, según cuenta Bea Talegón, porque decía que "no tenía derecho a estar en una manifestación porque militaba en un partido político y ella defendía que ella era una ciudadana activista". Sin embargo, "poco después dio la vuelta a la tostada y yo era la que estaba fuera de la política y ella dentro", apunta la colaboradora.

Y es que se ha dado cuenta de que "era capaz de cambiar el discurso de la noche a la mañana con una facilidad". Estos hechos, sumados a que el pasado 21 se dejó ver en un desahucio, además de en una manifestación contra lo de las obras del Prat, hacen destacar a Bea Talegón las portadas que hoy protagoniza: "Hace unos poquitos días se ha tenido que ir de la casa en la que ella lleva viviendo de alquiler".

"Le viene de maravilla para decir que se ha tenido que ir de ese piso. Como inquilina no lo puede pagar, se ha tenido que ir a vivir con un familiar porque no llega a fin de mes", concluye Bea Talegón.