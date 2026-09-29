Horizonte Madrid, 29 SEP 2026 - 22:05h.

Ricardo Alonso se sienta en la mesa de 'Horizonte' donde opina sobre el decreto Maricarmen y desvela las presiones a las que han sido sometidos

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En 'Horizonte' reciben a Ricardo Alonso, a quien le preguntan por la propuesta del Gobierno de "poner nombre a los buitres-especuladores", refiriéndose así a Urbagestión, y poner tope a los precios de la propiedad privada.

La reacción de Ricardo Alonso al decreto Maricarmen

"Es sorprendente e inimaginable. No tengo otras expresiones realmente para explicar lo que está pasando", señala el entrevistado. Y es que Ricardo Alonso considera "una preocupación mayúscula" que el decreto trate de limitar la inversión de "aquellos que se van a determinar como fondos buitres" por un motivo: "No tiene una definición precisa en ese decreto y ya nos define a nosotros como tales con una sola vivienda".

"Eso quiere decir que el 80% de los ciudadanos de España que tienen una vivienda entrarían en tal condición porque, igual que lo es una empresa, ¿por qué no lo puede ser una persona física?", señala.

Por lo que, con este decreto "entramos en la trampa de la inseguridad jurídica, del decaimiento que comenté ayer del Estado de Derecho", asegura. Es más, "con estas medidas no se va a resolver el problema de fondo, pero se van a crear otros problemas".

Las presiones a las que han sido sometidos

Según cuenta Ricardo Alonso, las presiones más elevadas se produjeron en el último año cuando pensaban que iban a ceder. Una de ellas y, razón por la cual decidieron romper el contacto con la inquilina, fue la siguiente: "Detectamos que cualquier posible negociación se filtraba directamente a las redes del sindicato con un ánimo de generar tensión y amedrentarnos".

Otra de las formas de presión que han vivido, cuenta, ha sido "sacar información privada relacionada con la empresa". Además, paralelamente hay personas que "participan en medios de comunicación" y que hacen "artículos disparatados": "Cogen datos al alzar y todo les vale. Pueden decir que tienes 50 viviendas y no lo han verificado".

"El arrase que han llevado a cabo conlleva que hay otras empresas a las que no conozco de nada que seguro que están pasando dificultades y estarán pensando quiénes somos por haberles provocado semejantes problemas porque han encontrado algún nombre o apellido parecido", apunta el entrevistado.

Y es que han llegado a "ocupar portadas con relatos absolutamente absurdos". Con respecto a esto, han pedido que se subsane la información incorrecta pero no ha habido rectificación: "Nos han dicho que les da igual, que no lo van a corregir".

Es Bea Talegón quien ha recopilado cosas que habían hecho contra Urbagestión y las relata todas ellas en 'Horizonte'.

¿Sienten miedo por su integridad física?

Ricardo Alonso confiesa que han tenido que parar la actividad "casi por completo" en este tiempo porque las dos oficinas, cuyas direcciones han sido filtradas, han "sufrido escraches": "Colocaciones de determinados medios muy proclives a hacer estos señalamientos de los que hablé al principio".

"Los tenemos allí apostados buscando imágenes, buscando declaraciones, se meten dentro de las oficinas en el momento en el que se despistan los porteros...", comenta el propietario destacando lo sucedido el viernes pasado: "Hemos sufrido en la puerta un excrache de 600 personas"