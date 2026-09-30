Edu, acampado en Sol: “Soportamos el ruido y cualquier cosa que nos venga”

José Luis Martínez-Almeida: “Para la izquierda Maricarmen es un señuelo electoral”

Compartir







Dando voz a sus compañeros acampados en la Puerta del Sol, Edu, uno de los huelguistas, ha explicado en ‘En boca de todos’ que desde que están allí protestando, las campanas de la Real Casa de Correos suenan cada quince minutos durante toda la madrugada. ¿Lo hacían antes de que comenzara la protesta?

Acampados y políticos como Pablo Fernández, han denunciado en redes sociales, que no pueden descansar porque han reprogramado la frecuencia de las campanas de la Real Casa de Correos y suenan con gran timbre cada 15 minutos durante el día y la noche: “Esto de Almeida y de Ayudo es absolutamente deleznable”.

PUEDE INTERESARTE Decenas de inmigrantes irregulares son devueltos a Marruecos tras el desalojo de Playa Benítez

Edu, uno de los huelguistas acampados en la Puerta del Sol para conseguir una solución a la crisis de la vivienda, ha explicado que él es de Madrid de toda la vida y jamás había escuchado las campanadas con tanta asiduidad, pero que eso no les va a hacer cesar en su lucha: “Soportamos el ruido y cualquier cosa que nos venga”.

Asegura que los vecinos no están incómodos con su protesta: “No sé si hay muchas viviendas aquí, pero la gente que conozco que vive por aquí no les importan porque estamos luchando por todos, no estamos de fiesta, estamos luchando, es para reivindicar…”.

Nacho Abad ha querido saber si los amigos que tenía viviendo en la zona de Sol, eran propietarios o alquilados: “Vive en Preciados y en su propia casa no tiene ni salón… Tengo amigos con viviendas en propiedad, heredadas o compradas por sus padres y están aquí acampados, pero entienden perfectamente que este es un problema de todos, no es una acampada hippie como he leído”.

Respecto a la responsabilidad del actual problema de la vivienda, el joven lo tiene claro: “Es culpa del Gobierno central y de las comunidades autónomas, tanto del PSOE como del PP… No es cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión ética, de vidas humanas, de derechos… El pueblo es el que tiene que reivindicar, tiene que alzar la voz y pedir lo que es necesario…”.

El presentador ha querido saber a quién votaba y Edu se ha mostrado prudente hasta conocer bien los programas electorales: “Yo votaré a la izquierda, creo en la izquierda…”, pero no sabe si a Pablo Fernández en Madrid: “No lo sé ahora mismo, queda mucho para las elecciones y no me he leído los programas”.

Nacho Abad ha querido informar que la Cadena Ser había confirmado que esa era la frecuencia con la que lleva años sonando el reloj, pero el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid no ha terminado de considerar fidedigna la información.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ