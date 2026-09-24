Pablo Fernández resultó agredido durante la concentración pacifica que intentó evitar el desahucio de Maricarmen

12 personas atendidas por gas pimienta en el Congreso de los Diputados: “Ana Vázquez entrega voluntariamente el espray en la comisaría”

Compartir







Con la intención de dar voz a todas las partes implicadas, ‘En boca de todos’ se ha puesto en contacto con Ibón Domínguez, del sindicato policial ‘Jupol’ para conocer los motivos que llevaron a la policía a cargar contra las decenas de manifestantes que de forma pacífica intentaban evitar el desahucio de Maricarmen, una mujer de 86 años, con un 50% de minusvalía, que llevaba 70 años viviendo en la misma vivienda. Un inmueble comprado por un fondo buitre que había elevado el precio de su alquiler en más de un 200%.

“Lo hicieron cumpliendo una orden judicial, hay a quién no le gusta que hagamos nuestro trabajo”, ha respondido Ibón Domínguez cuando le han preguntado por los motivos que llevaron a la policía nacional a cargar contra los manifestantes. El agente se ha mostrado rotundo en la defensa de sus compañeros y ha llegado a poner en duda que Pablo Fernández, portavoz de Podemos y candidato a la alcaldía de Madrid, hubiera sido agredido durante la carga policial. Incluso, ha llegado a asegurar que se le veía de pie y muy bien para lo mal que aseguraba estar.

Fernández, muy afectado, no podía creer lo que estaba haciendo y se ha roto en directo: “Tengo una rabia y mucha indignación, que policía cargaran con tal brutalidad y que todavía este hombre me diga que estoy aquí y que no se me ve tan mal, me parece indigno”. El político ha explicado que suele tener mucha capacidad para explicar con palabras cualquier asunto, pero en esta ocasión: “No tengo palabras para decir cómo la policía apaleo a gente que no hizo nada”.

Fruto de la emoción no ha tenido ni palabras para responder al ataque del representante policial: “Se califica él solo, España tiene un problema enorme, hay que eliminar de las fuerzas de seguridad a gente que actúa así… Es rabia y es impotencia”. Aparentemente sin inmutarse, Ibón Domínguez le ha respondido con un: “A mí me da pena la utilización política que se hace de esta mujer, convirtieron su casa en una romería… No se sabían ni su nombre, la llamaron Paquita…”.

Todavía ojiplático, Pablo Fernández ha querido saber quién mandó a los agentes actuar así: “¿Quién dio la orden de cargar así? ¿Por qué cargaron contra gente que no estaba haciendo nada?”. Una pregunta que el agente ha respondido a Nacho Abad durante la publicidad: “El máximo responsable de lo que ayer ocurrió fue el delegado del Gobierno en Madrid”.

Pablo Fernández, tras ser agredido por la policía durante el desahucio de Maricarmen: “Si pegan a uno de Podemos, no pasa nada”

PUEDE INTERESARTE La delincuencia se ha incrementado un 60% en Ceuta desde la entrada masiva de inmigrantes en julio

Minutos antes de romperse ante las palabras de Domínguez, muy afectado y tomando medicación, Pablo Fernández ha mostrado su tristeza ante la situación vivida en el desahucio de Maricarmen, la anciana 87 en Madrid, y ha denunciado la violencia policial que sufrió en primera persona. Ha culpado la Comunidad de Madrid de la situación y ha hecho autocritica porque durante el mandato de su partido en el Gobierno, por mucho que lo intentaron, no consiguieron que se firmara un decreto Ley que evitara el desahucio de personas sin alternativa habitacional.

Urbagestión, la inmobiliaria propietaria del piso de Maricarmen, se negó a cualquier acuerdo: sabían que la ley les daba la razón

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ