‘En boca de todos’ cambia de horario: “A partir del lunes nos vemos a las 10:00 horas”

Nacho Abad anuncia un aumento en el tiempo de emisión a partir del lunes 28 de septiembre

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‘En boca de todos’ a partir del lunes 28 de septiembre cambia su horario habitual y comenzará a dar voz a los ciudadanos a partir de las 10:00 horas.

Nacho Abad ha sido el encargado de anunciar a los espectadores de ‘En boca de todos’ y de Cuatro que, a partir del próximo lunes, el programa adelanta su emisión a las 10:00 horas y mantiene su horario de finalización a las 14:00 horas, justo ante de Noticias Cuatro con Alba Lago.

Apúntatelo bien, a partir del lunes, ‘En boca de todos’ de lunes a viernes a las 10:00 horas en Cuatro con Nacho Abad y la mejor mesa de colaboradores.