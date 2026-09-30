Horizonte Madrid, 30 SEP 2026 - 22:49h.

Ketty Garat opina sobre las amenazas que ha recibido Urbagestión desde el 23 de septiembre

No te pierdas los programas de 'Horizonte' en Mediaset Infinity

Compartir







En 'Horizonte' conectan con Ketty Garat porque ha sacado dos imágenes que exponen en el programa y que no habían visto la luz: "Son las cajas de cucarachas que le mandaron precisamente a los responsables de Urbagestión el pasado viernes 25 de septiembre, dos días después de que se ejecutara ese alzamiento o ese desahucio de Mari Carmen en su casa el miércoles 23".

"Hay unos pocos valientes que aguantan y sostienen la presión"

Este hecho demuestra "el miedo que existe precisamente a esto que ya conocemos, que es una cacería civil", señala la periodista. Y es que con este envío les llaman "cucarachas a las personas que estaban cumpliendo la ley" pero, no solo eso porque se trata de "una campaña completamente orquestada" y "se han dirigido a los responsables de Urbagestión para llamarles asesinos, cerdos, para decirles que las sorpresas llegan con bombas lapas, para amenazarles con pegarles dos tiros en la en la sede de su oficina".

Estas "cacerías", según señala Ketty Garat, "muchas veces son rentables" por un motivo: "No todo el mundo aguanta la presión y la mitad de sus trabajadores, una parte importante de sus trabajadores, se han dado de baja precisamente por la cacería a la que les han sometido de una manera totalmente sofisticada y coordinada desde el sindicato de Inquilinas".

Y es que, en las últimas semanas "han perdido media docena de clientes". "No solo vemos a una portavoz del Gobierno o a una ministra de Vivienda aprovechándose de la atalaya de Moncloa para decir 'Esta es una empresa PYME muy carroñera', es decir, un señalamiento público como si estuviéramos en repúblicas bolivarianas. Además, les mandamos la cabeza de caballo a casa en forma de cucarachas y hacemos todo lo posible para que la gente no pueda más y tire la toalla", comenta la periodista.

Sin embargo, después del programa de ayer en 'Horizonte' donde Ricardo Alonso contó su versión, "parece que esos seis clientes que ha perdido, se ha multiplicado por clientes que ahora van a ser de esa empresa", señala Carmen Porter. "Hay unos pocos valientes que aguantan y sostienen la presión y es muy importante arropar y señalar a los valientes porque, efectivamente, eso provoca un efecto llamada y ese efecto llamada sirve para que los españoles también abran los ojos", concluye Ketty Garat.