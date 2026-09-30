Iker Jiménez y Carmen Porter agradecen los regalos de los ceutíes: "Nos han enviado una carta muy bonita"
Los ceutíes han enviado unos regalos al programa en muestra de gratitud e Iker Jiménez se dirige a la audiencia para agradecer el dato del martes
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Iker Jiménez arranca el programa del miércoles de 'Horizonte' con una taza en la mano y destacando lo que se puede leer en la parte de atrás de la misma. Tras mostrarla a cámara, el presentador señala que se trata de un regalo que le han mandado desde Ceuta, pero esto no es lo único: también les han mandado un montón de pulseras de España para todo el equipo del programa acompañados de "una carta muy bonita".
El contenido de la carta de los ceutíes a 'Horizonte'
Carmen Porter leía el contenido de la carta que les han hecho llegar desde la ciudad autónoma: "Dar las gracias a Iker y a todo el equipo por estar contando la realidad de lo que está pasando en Ceuta. Gracias por mirar a nuestra tierra, por escuchar a los ceutís y por poner voz a una realidad que demasiados prefieren ignorar".
"Nos dice cosas muy bonitas en esa carta y lo mal que lo están pasando", señala la presentadora. "Luego conectaremos con Ceuta para saber la última hora y ya sabéis que nuestro corazón está siempre con vosotros", añade Carmen Porter.
Es en ese momento cuando Iker Jiménez dedica 10 segundos para hacer un brindis: "El apoyo que ustedes nos dieron precisamente ayer para mí es el mejor dato. Es un mundo solo que interesa a los periodistas en la televisión, a ustedes quizá os de exactamente igual, quieren ver un programa bueno o malo y ya está. Pero a nosotros, para nuestro gremio que vivimos de esto, lo que pasó ayer con lo que había ayer en televisión, pues yo creo que es el mejor dato que hemos hecho en la historia".
"Gracias. Hay que pelear mucho, hay que esforzarse mucho para estar a la altura, no de esta audiencia, sino de este querido público, de esta tribu, de esta familia", concluye Iker Jiménez.