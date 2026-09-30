La portavoz de JUPOL denuncia que la Policía Nacional recibió órdenes para no actuar en la acampada de Sol: “Tienen orden de no hacer nada”

Todos los programas de 'Todo es mentira' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







El ambiente en la manifestación en la puerta del Sol de Madrid se caldea después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida asegurase que los manifestantes han hecho acopio de cuchillos y adoquines de las obras cercanas que podrían usar como "armas arrojadizas". A su misma vez, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso les ha dado un ultimátum de 48 horas para desalojar el lugar.

En 'Todo es mentira', hablamos con Beatriz Payo, una de las asistentes en la acampada en Sol que lleva allí desde el primer día que se convocó la manifestación. En primer lugar, Beatriz ha respondido al alcalde de Madrid, negando todas sus declaraciones sobre ellos: "Esto está siendo una acampada totalmente pacífica, ni se están levantando adoquines ni nada. Los únicos cuchillos que tenemos son para cortarnos el bocadillo para poder comer".

"Si queremos hablar de adoquines, igual tenemos que preocuparnos un poco más de los pelotazos urbanísticos que ha dado Almeida en esta ciudad. Esos son los adoquines que le preocupan a la gente y que están vendiendo a fondos de inversión y a fondos buitres", ha señalado tajante la manifestante.

"La acampada se levantará cuando el Sindicato de Inquilinas lo decida"

Respecto al ultimátum de 48 horas que Isabel Díaz Ayuso dio ayer a la delegación del Gobierno para desalojar la plaza, la manifestante se pronuncia: "No tenemos preocupación. Somos muchísima gente, hay casi 1.500 tiendas plantadas. Esta acampada se levantará cuando la propia acampada y el Sindicato de Inquilinas lo decida. No vamos a ceder ante los chantajes y las presiones de Almeida, de Ayuso o de quien las haga".

Además, Beatriz Payo ha trasladado cuál es el ambiente que se respira en la manifestación tras los decretos aprobados por el Gobierno (que se votarán en el pleno del Congreso este viernes): "Esto tiene que ir mucho más allá de los decretos que han sacado. Esos decretos son muy insuficientes, hay muchas medidas que estamos declarando que no aparecen como la reducción del alquiler en un 50%, la expropiación de vivienda vacía a fondos buitre o de inversión, que no se le ponga fecha de caducidad a la paralización a los desahucios..."

Laura García, portavoz de JUPOL: "La acampada es ilegal"

Desde Sol también ha conectado con 'TEM' la portavoz de la JUPOL, Laura García, que se ha mostrado totalmente en contra de la acampada: "Es ilegal porque no ha sido comunicada, porque, si no, cualquier ciudadano y grupo podría hacer lo que le diera la gana. No es normal que el delegado del Gobierno permita esto".

"Todas las personas tenemos derecho a manifestarnos bajo un permiso. ¿Por qué no lo han pedido?", ha declarado Laura García. También ha negado que la manifestación sea pacifista: "Ha habido vandalismos en el oso del madroño, han agredido a periodistas y han roto sus equipos. A mí me han insultado y me han impedido el paso, no es pacífico".

Del mismo modo, la portavoz de JUPOL ha asegurado que la Policía Nacional recibió órdenes para no actuar: "Los compañeros tienen orden de no hacer absolutamente nada, de mirar para otro lado. Les tienen de punto fijo, no pueden hacer nada más porque no tienen órdenes para ello".