Fernando Alonso habla sobre las amenazas que han recibido y niega que 'Urbagestión' sea un fondo buitre: “No tenemos otra propiedad”

Todos los programas de 'Todo es mentira' al completo en Mediaset Infinity

Compartir







Fernando Alonso, copropietario de 'Urbagestión', se pronuncia por primera vez en 'Todo es mentira' tras llegar a un acuerdo con Maricarmen. El empresario da su versión sobre lo sucedido, desde la compra del inmueble y las negociaciones para encontrar una solución, hasta las ofertas que recibieron para ayudar a la inquilina y el acuerdo que han alcanzado finalmente para que la mujer de 87 años regrese a su casa.

Mientras continúa la manifestación en Sol por la vivienda, que comenzó tras el desahucio de Maricarmen el pasado miércoles 23 de abril, Fernando Alonso, copropietario de la empresa dueña de la casa, se pronuncia en el programa de Risto Mejide sobre la polémica. En primer lugar, el empresario ha hablado sobre cómo 'Urbagestión' adquirió la vivienda:

"La compra de vivienda no es nuestra actividad. Esto es un activo único que hemos comprado tras una operación que asesoramos a una empresa en la compra del edificio de Sainz de Baranda, 46. Una vez que lo compra, pone las viviendas en venta y nos la ofrecieron. Como tiene un contrato de renta antigua, la propietaria hace un comunicado a Maricarmen indicando que tiene el derecho de adquisición preferente", ha explicado Fernando.

"Le ofrecimos un nuevo contrato de alquiler con un descuento del 50%"

Sobre este derecho preferente, el empresario cuenta Maricarmen se negó a pagar los 247.000 euros que pedían por el inmueble y ellos lo compraron por ese mismo precio. Al no llegar a un acuerdo sobre el alquiler, entre las dos partes inicia entonces un procedimiento judicial que 'Urbagestión' gana en segunda instancia. "Le dimos dos opciones: abandonar la vivienda de manera pacífica o firmar un nuevo contrato con descuento del 40% o 50% menor al del precio de mercado de la zona", ha declarado.

Cuando esto sucedió, según explica Fernando, el Sindicato de Inquilinas publicó en redes que "queríamos echar a Maricarmen y que le estábamos pidiendo 2.600 euros": "Ahí, vista esa reacción, que nos dice que no y vemos un ataque en las redes. Ante esa negativa, lo único que nos quedaba era instar el cumplimento de la sentencia". Es decir, el desahucio.

Fernando, sobre las amenazas que han recibido: "Nos mandaron cucarachas vivas"

Fernando Alonso también ha hablado sobre el día del desahucio y ha enumerado algunos de los ataques y amenazas que han recibido durante estos días, tanto los dos dueños de la empresa como todos sus empleados:

"Han cogido los datos a los empleados, indicando que saben dónde viven. Los servidores de correos estaban colapsados con amenazas. Hemos recibido algún obsequio con animales vivos, una caja de cucarachas. Mi correo lo han utilizado para mandar suscripciones, es decir, suplantación de identidad. Las centralitas y las redes han sido colapsadas. La web hackeada. Más de 2.000 reseñas negativas..."

"Se estaba hablando de lo de Ceuta y ahora solo se habla de Maricarmen"

Sobre la polémica y repercusión que ha tenido el caso, el copropietario de 'Urbagestión' señala la posibilidad de que hubiese algo más detrás: "Creo que verdaderamente y con todos los respetos, estábamos en una situación en la que se estaba hablando, sobre todo, de Ceuta y ahora se desvía la atención y de lo único que se habla es de Maricarmen".

Al ser preguntado por Risto Mejide si creen que han sido instrumentalizados, Fernando ha respondido lo siguiente: "No se si es conveniencia o no, pero el resultado ha sido ese".

¿Han cedido por presión? Fernando Alonso responde

Asimismo, Fernando Alonso ha explicado cómo se ha fraguado el acuerdo con Maricarmen "gracias a la mediación del ayuntamiento": "El pasado viernes presentamos un escrito al ayuntamiento de Madrid en el que le ofrecemos la inclusión de la vivienda dentro del plan 'Reviva'", ha dicho antes de compartir los detalles del mismo:

"Es un nuevo contrato de arrendamiento por ocho años con una renta en el 30% de sus ingresos netos". "Ayer firmamos un acta que tenía convalidar Maricarmen y me he enterado ahora, por vosotros, que un medio ha confirmado que ha aceptado, pero a nosotros no nos han dicho nada todavía", ha asegurado.

En cuanto a por qué no lo hicieron antes y si han cedido por la presión mediática, el empresario ha respondido: "La circunstancia mediática a la que se ha llegado, tal como está la situación y los ataques a los trabajadores, nos ha llevado a buscar el mejor amparo para Maricarmen y encontrar una solución en la que esté lo más cómoda posible. Sinceramente, creo que esta mujer merecía una solución habitacional y me hubiese gusta que hubiese venido por quien tiene competencia para darla".