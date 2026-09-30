cuatro.com 30 SEP 2026 - 23:15h.

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Daniel llegaba al restaurante de ‘First Dates’ definiéndose como “camarero y poco espiritual”. A su encuentro llegaba Camilo, que también ha iniciado este camino aunque aún no lo ha recorrido tanto como su cita. Sin embargo, para él es más importante el horóscopo y han sido los astros los que le ha dicho lo que sospechaba de su cita...

A Daniel le gusta todo lo relacionado con la meditación, incluso ha hecho regresiones y nos explicaba que todo el mundo tiene al menos nueve reencarnaciones. De hecho, él ha logrado conectar con algunas y hablaba de sus vidas anteriores: “En una de ellas cantaba ópera", decía, asegurando que hoy en día canta un poquito. Mucho peor fue otra vida, en la que se definía como una persona "bastante peculiar". Contaba que sucedió "cuando estaba la peste negra", un momento histórico en el que él habría sido "un asesino".

Pero ¿Qué pasa después de vivir esas nueve vidas? Daniel nos explicaba que se puede "decidir" qué pasará después: "Si seguir reencarnándote o volverte energía".

A Camilo le falta algo con Daniel

Por su parte, Camilo investiga sobre la neuroplasticidad, le gusta todo lo que tenga que ver con el cerebro y el desarrollo personal, ha empezado a meditar... con estos gustos, parecía bastante afín a Daniel, pero no sentía la chispa. Nada más verle sabía que no era para él, no sabía el motivo, todo parecía confluir, charlaban animados...

A lo largo de la cena hablaban de regresiones y hasta desdoblaciones, a Daniel se le notaba cómodo pero a la cita, en general, le faltaba algo. No sabía por qué, pero no encajaban, le preguntaba por su horóscopo y el zodiaco le dio la respuesta: Daniel es sagitario, un signo de fuego y Camilo piscis: "Si le echas agua al fuego, se apaga y es lo que me pasa con él".