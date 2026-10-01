El nuevo delegado del gobierno socialista en Ceuta y la ministra de Educación se reúnen con las vecinas

Una vecina ceutí denuncia haber sido amenazada con un cuchillo y muestra su apoyo a Ana Vázquez tras la polémica: "No llevaba un spray pero ahora sí"

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Con lágrimas y una desesperación que va en aumento, Estefanía, una de las madres de Ceuta ha conseguido reunirse una vez más con la ministra de Educación y el nuevo delegado del gobierno en Ceuta, David de la Encina. Asegura que ambos le han dado su apoyo, consuelo y le han prometido que se va a solucionar todo en la mayor brevedad posible.

Dispuesto a trabajar para solucionar la crisis migratoria que vive la ciudad de Ceuta desde la invasión de miles de inmigrantes irregulares el pasado 30 de julio, el recién estrenado delegado del gobierno, David de la Encina, ha abrazado a las vecinas ceutíes que se han acercado a mostrarle su indignación y se ha mostrado atento a solucionar sus miedos, y la terrible situación que vive la ciudad.

Estefanía, la madre elegida para reunirse con ellos, ha explicado que la han cogido de las manos, la han tranquilizado porque estaba muy emocionada y le han prometido que van a tener: “Ayuda psicosocial en todos los colegios, se va a solucionar todo, que vamos a volver a la normalidad, que le dejemos tiempo porque lleva solo 26 horas en el gobierno…”. Ella les ha pedido por favor: “Que no nos venda, que somos muy cercanos y necesitamos un gobierno cercano y que nos ayuden… Yo soy una pequeña representación de lo que estamos sufriendo”.

Además, Estefanía ha querido reivindicar sus miedos como madre y su dramática situación como empresaria autónoma que ha tenido que volver a pagar todos sus impuestos cuando sus ingresos han sido cero.

Al ver a Isa, otra de las madres a la que la ministra no había querido recibir, llorar de forma desconsolada, Estefanía le ha explicado los motivos que han llevado a Milagros Tolón a recibir solo a una única madre porque la habían insultado y amenazado por correo: “Si queremos ser escuchados tenemos que demostrar educación”. Isa, destrozada, ha explicado que ella quería hablar con la ministra y que está pagando algo que ella no ha hecho.

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