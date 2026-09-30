Código 10 Madrid, 30 SEP 2026 - 03:17h.

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En el plató de 'Código 10' comentan con las vecinas ceutís cuál es su opinión sobre la polémica de Ana Vázquez en el Congreso de los Diputados tras sacar un spray pimienta en el hemiciclo.

En medio del debate conectan con María Ángeles y Beli, siendo esta última la que fue amenazada con un cuchillo en Ceuta. La vecina revela todos los detalles en la entrevista.

Todos los detalles del suceso

Según cuenta la entrevistada, ella iba hablando por teléfono con su tía de Valencia mientras se dirigía a un supermercado cuando, a la altura de un cruce, se le acercaron dos individuos.

"Me enseñó un cuchillo y tuve valentía porque me volví y le dije '¿Qué haces, gilipoll*s?'", recuerda Beli. Y es que, tras este suceso, a ella no se le olvida que los migrantes estaban sonriendo. "Ahora me da miedo. Yo no lo llevaba pero ahora lo llevo", afirma refiriéndose al spray pimienta.

Su opinión sobre la polémica de Ana Vázquez

Beli lo tiene muy claro: "Claro que estoy con ella". Además, señala a la persona que decidió llevar balas al hemiciclo y asegura que ella necesita algo con lo que sentirse segura yendo por la calle.

"Este Gobierno me ha obligado a ir armada porque yo voy con un arma como Ana Vázquez y me ha obligado a que me proteja porque no me está protegiendo", protesta una de las vecinas presentes en plató a la que se suma Yanai: "¡Haced algo!".