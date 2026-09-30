Código 10 Madrid, 30 SEP 2026 - 01:33h.

Tras el debate, la exportavoz del PSOE señala cuál sería su solución a la situación en Ceuta

Vuelve a ver los programas completos de 'Código 10' en la plataforma de Mediaset Infinity

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En 'Código 10' reciben en plató a un grupo de ceutíes, quienes después de dos meses desde la entrada masiva a la ciudad autónoma, llegan al programa para denunciar la falta de una solución real.

Una de las cosas que critican es que, cuando hablan con el mando único, "su respuesta siempre es la misma". "Yo no he dado esos números, yo eso no lo llevo... Mi pregunta es, si es el mando único, manda sobre todo", señala la vecina Yolanda.

Fernando Carrera, presidente del PSC de Badalona presente en plató, responde a las quejas de los vecinos ceutíes protagonizando un cara a cara.

El debate de Fernando Carrera con los ceutíes

"Se han dicho muchas cosas y, comprendiendo la indignación de los que vivís ahí, pero dicho esto hay cosas que me parecen muy gruesas", reacciona el político.

Y es que al colaborador le parece peligroso dejar entender que el Gobierno quiere que esto pase: "Cuidado". "A mí me parece completamente inverosímil pensar que ningún Gobierno de España, de ningún color y de ningún signo quieran 80.000 personas se vayan de su ciudad. Me parece una auténtica barbaridad y no me cabe en la cabeza, ni de Pedro, ni de nadie".

Noelia, vecina ceutí, rebate este argumento preguntándole si le parece verosímil que el presidente del Gobierno haya decidido irse de vacaciones en el momento de la crisis: "Se va de vacaciones 27 días, tiene la poca vergüenza y el descaro de recomendarnos una playlist y libros".

"Mezclarlo todo e intentar generar un cóctel me parece, como mínimo, arriesgado", responde Fernando Carrera tras recalcar las veces que ha afirmado que, que se vaya de vacaciones, "estéticamente no tiene sentido" aunque "operativamente hay medios suficientes para operar en la distancia".

En cuanto a la polémica playlist, afirma: "Una cosa es la gestión operativa que tengas que hacer, que se le puede exigir que se haga mejor, y otra muy distinta es entrar a opinar sobre lo que cada uno publica en redes sociales".

"Creo que esto se podría haber resuelto desde el minuto uno si el Gobierno hubiera tenido voluntad de resolverlo", opina Carlos como exmilitar. Sin embargo, no conoce el porqué "el Gobierno no quiso hacerlo".

Soraya Rodríguez: "Habría que hacer un decreto"

La exportavoz del PSOE pide a los vecinos ceutíes que se centren en el día 60 y no en lo que se debería haber hecho: "Eso ya es historia pero hoy estamos aquí tras 60 días de esta situación".

"Yo, sinceramente, no creo que, por mucha ineficacia, el Gobierno tuviera colaboración con la entrada", apunta Soraya concluyendo con lo que para ella sería la solución: "Habría que hacer un decreto para adaptar ese pacto con medidas extraordinarias".

A pesar de que confiesa estar "preocupadísima" por la vivienda, considera que España debería unirse: "O decreto el martes, o cae el Gobierno. Pero decreto para Ceuta".

Los vecinos ceutíes se emocionan al recordar cómo vivían antes

Nacho Abad y David Aleman recuerdan junto al grupo de vecinos ceutíes cómo solían vivir en su ciudad autónoma con unas imágenes de hace tan solo dos meses. Sin embargo, algunos de ellos no han podido contener las lágrimas al verlas.

'Código 10' acompaña a los vecinos ceutís en su nueva normalidad

El equipo de 'Código 10' ha acompañado a varios ceutíes en su día para descubrir cómo es la nueva normalidad en la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. Javier, quien se encuentra en el plató, reacciona a las declaraciones de sus padres en el reportaje: Dale play para descubrirlo