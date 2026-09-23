Código 10 Madrid, 23 SEP 2026 - 03:09h.

El experto en Inteligencia y Seguridad da todos los detalles sobre Yahya Yahya

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Hay una persona descontenta con la posible visita de Felipe VI a Ceuta y esa es Yahya Yahya, un exsenador marroquí que lanza "un mensaje directo a su majestad de España" mirando a cámara.

"Si visita los presidios ocupados de Ceuta y Melilla os aseguro que nosotros los marroquíes derramaremos hasta la última gota de sangre para defender nuestra integridad territorial en el norte de Marruecos", son sus tajantes declaraciones.

Conocido por el PSOE o, al menos, por el expresidente Zapatero tal y como se puede ver en una fotografía junto al exsenador marroquí. Pero, ¿quién es realmente Yahya Yahya? El experto en Inteligencia y Seguridad Chema Gil responde.

¿Quién es Yahya Yahya?

El experto es tajante en su respuesta: "De loco no tiene nada, es un matón que ha tenido escenarios de poder".

"Es un tipo peligroso", añade. Y es que, según explica, "ha mantenido siempre un discurso muy virulento e, incluso, se llegó a meter en Melilla y le rompió un brazo a una estatua muy significativa para hacerse fotos en Rabat con el brazo amputado".

Además, "ha estado condenado entre otras cosas por agresión sexual, malos tratos a la mujer, atentado contra la Policía y graves desórdenes públicos", cuenta dando todos los detalles que puedes descubrir en el vídeo principal. Todo esto ocurrió cuando era senador de Marruecos y "lejos de sentir vergüenza por lo que había hecho un servidor suyo en Italia, lo que hizo fue protestar y retirar al embajador marroquí de Roma", comenta.