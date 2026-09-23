Código 10 Madrid, 23 SEP 2026 - 02:01h.

Carolina Perles tuvo una relación personal con Aicha El Gourgi, "una persona muy cercana a los servicios marroquís" según Talib Alisalem

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Desde que estalló la crisis en Ceuta el 30 de julio, la posición exculpatoria del Gobierno hacia Marruecos ha dado mucho de qué hablar. La buena relación entre ambos países "no es algo nuevo", señala David Aleman: "Aquí tienen tres ejemplos de personas estrechamente relacionadas con el PSOE. Van a alucinar cuando les cuente quiénes son y sus vínculos con el Partido Socialista". Y es que se tratan de políticos marroquís que han estado en el punto de mira del CNI.

El primero de ellos es Hach Ahmed: "Fundador del Movimiento Saharui por la Paz, un organizador que el CNI describe como pantalla de la Inteligencia marroquí y, pese a ello, miembro de la Internacional socialista en 2025 después que de Pedro Sánchez alcanza su presidencia".

El segundo es Mohamed ChaiB, quien se convierte en 2003 en el primer diputado de origen marroquí en el Parlamento de Cataluña. Es "23 años después cuando el grupo de hackers Jabaroot lo señala como colaborador directo de Marruecos".

Por último está Aicha El Gourgi, exsecretaria de Ciudadanía del PSC. "Hoy concurre a las elecciones marroquís con la unión socialista de Fuerzas Populares que defiende la anexión de Ceuta, Melilla y Canarias a Marruecos", informa Nacho Abad. En el vídeo principal de la noticia encontrarás más información sobre esta persona.

Las advertencias de Ábalos sobre Aicha El Gourgi

Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, asegura que "le encantaba hacerse fotos con gente para tenerlas de recuerdo". Además, confiesa que el exministro le pidió "que fuera con prudencia" con ella porque "había llegado de repente".

Es Talib Alisalem, activista político, quien asegura que se trata de "una persona muy cercana a los servicios de Inteligencia marroquíes". Tanto es así que, considera, "las autoridades marroquíes las que le podrían haber facilitado el acceso total y absoluto al liderazgo del PSOE y, sobre todo, a formar parte de una forma no declarada del PSC".

Tras mostrar en el programa las imágenes donde exponen cuándo empezó a tener contacto con la cúpula del partido, emiten más partes de la entrevista a Carolina Perles hablando de su relación con Aicha El Gourgi: desde cómo se conocieron a sus primeros encuentros.

Y aunque su contacto se volvió "más pasivo", la exmujer de Ábalos cuenta que fue ella quien le "iba llamando" y mostraba su interés por ir a los actos del PSOE: "Si venía conmigo tenía más acceso que si venía sola".

"A José nunca le gustó esa relación mía con ella porque de muy poco pasó a muy intensa. Una vez me llegó a comentar que a través de sus servicios de información del ministerio no habían llegado unas informaciones que pudiera contrastar pero que fuera con prudencia", revela.

Y, aunque "tal cual no" le dijo que podría tratarse de una espía, Carolina Perles insiste: "Que fuera con prudencia". "Lo que sí que tengo claro es que la escalada titánica la tenía claramente orquestada en el aspecto de que se supo mover para saber por dónde quería entrar y lo que quería conseguir", confiesa.

El intenso debate de Fernando Carrera y Talib Alisalem sobre Aicha

Fernando Carrera explica por qué considera que "deslizar esto es una auténtica barbaridad". Sin embargo, Talib Alisalem asegura que está "totalmente" vinculada con los servicios de Inteligencia de Marruecos y explica por qué, entrando en un intenso debate.