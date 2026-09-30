Código 10 Madrid, 30 SEP 2026 - 02:29h.

Raúl Piera, portavoz del SUP, da todos los detalles sobre los triajes en Ceuta

Si no has podido ver el programa completo de 'Código 10', puedes hacerlo en Mediaset Infinity

Compartir







Ángel Víctor Torres asegura que en Ceuta se ha realizado 3.220 triajes a migrantes mayores de edad pero, ¿en qué consiste ese procedimiento?

David Aleman señala tres puntos donde se llevan a cabo su identificación: el paso fronterizo, la jefatura de Policía o Centro de Acogida Temporal de Extranjeros.

Es en estos puntos donde se les lleva a cabo un reconocimiento médico, se les toma las huellas y se les realiza un examen de vulnerabilidad, quedando así registrados en una base de datos policial.

Una vez registrados pueden solicitar el asilo y, para hacerlo, tienen que realizar una entrevista que "puede durar muchas horas", asegura el periodista, con el objetivo de conocer la nacionalidad y los motivos de abandono de su país.

A partir de este momento, tienen un plazo máximo de 12 semanas para ser concedido o denegado. "Todo esto mientras en el proceso no se quiten las pulseras que los identifica porque incluso pueden decidir venderlas como ha podido acreditar un equipo de 'Código 10'", señala David Aleman.

El reportaje que corrobora la venta de pulseras

Iñaki Ainciburu se encuentra en el campamento del puerto de Ceuta donde se encuentran actualmente alojados 1.700 migrantes. Para poder acceder a él y a todos sus servicios, primero deben contar con la pulsera correspondiente.

Sin embargo, "muchos deciden vender este brazalete único e intransferible", informa el reportero. Algo que le confirma uno de los migrantes, asegurando que se la han intentado vender por 30 o 40 euros.

También han obtenido el testimonio de otro migrante que corrobora que la gente vende las pulseras de la Cruz Roja. Si fueran pillados, tendrían consecuencias legales que transmite un experto en el video principal.

Raúl Piera, portavoz del SUP, informa sobre los triajes

El reportero se encuentra con Raúl Piera, portavoz del SUP, quien informa sobre la situación actual en los triajes: desde cuántos piden asilo a las explicaciones que están dando los migrantes para solicitarlos.

A Soraya Rodríguez le surge la duda de si conocen dónde se encuentran todas las personas a las que les han hecho el triaje, una pregunta que es respondida: "Los tenemos localizados en campamentos".