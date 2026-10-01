Horizonte 01 OCT 2026 - 23:51h.

Ayuso contesta en 'Horizonte' a los actos vandálicos y las pancartas contra ella en la acampada de Sol por el derecho a la vivienda

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Isabel Díaz Ayuso visita 'Horizonte' en plena polémica por la acampada en Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid aborda este asunto en el programa después de lanzar un ultimátum de 48 horas al delegado del Gobierno para desalojarla, que expiró sin que se produjera el desalojo. Ayuso considera que la manifestación es una "ocupación ilegal" y pide su inmediata disolución.

"Ayuso y Almeida, iros a la mierda", eran las palabras que anoche iluminaban la fachada de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una proyección en la que aparecía una fotografía de Isabel Díaz Ayuso con la cara tachada. Una respuesta de lo manifestantes a la postura de la presidenta madrileña frente a la acampada y a sus peticiones de desalojo.

Ayuso culpabiliza a las "tres izquierdas" de promover la acampada en Sol

Esta noche, Ayuso responde ante las amenazas y las pancartas de odio contra ella: "No me lo tomo personal. Esto va de muchos, va de que todas las personas que creemos en España y en un país alegre y generoso, vamos representados en esta historia. Ahora mismo hay tanta gente que lo está pasando tan mal y la imagen de España está siendo un disparate. No es que me afecte o no, no lo pienso. Hay que ser generoso con la gente que me da las gracias y esa gente no se puede quedar sin representación".

También ha hablado sobre cómo la acampada está afectando a los comerciantes: "Nos han escrito para pedir ayuda". Contundente, Ayuso reivindica la necesidad de que se actúe de inmediato y carga contra los manifestantes, a las que se refiere como "señorones": "No se puede permitir la ley de la selva, la tiranía y la revolución. Los que estamos aquí es porque el pueblo de Madrid lo ha decidido en las urnas. Los que están de acampada, que la inmensa mayoría son unos señorones que viven por encima del bien y del mal, no representan a nadie".

"Sánchez ha decidido llevar España a la revolución"

La presidenta madrileña insiste en que los acampados "no representan a nadie" y asegura que "son una minoría": "Si fueran una mayoría irían a las urnas y estarían en los parlamentos". Además, acusa a Podemos y a la "ultraizquierda" de promover la protesta: "Hay una pelea entre las tres izquierdas. En antaño el Partido Socialista tenía un sentido común y hacíamos un equilibro, pero este señor (Sánchez) ha decido llevar a España a la revolución. Los que más odian a España, como Bildu, están detrás. Odian lo que somos como nación".