Horizonte 01 OCT 2026 - 23:13h.

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Isabel Díaz Ayuso se sienta en el plató de 'Horizonte' en plena polémica por la acampada en Sol por el derecho a la vivienda. Contundente, la presidenta de la Comunidad de Madrid carga contra el presidente del Gobierno por querer "perpetuarse en el poder" y lo responsabiliza directamente de lo que esta sucediendo.

"Estamos en un momento en el que, como en otros momentos a lo largo de la historia, la izquierda, en concreto el Partido Socialista, han decidido que no van a dejar el poder de manera democrática, por tanto vamos a vivir escenas durísimas en las próximas semanas y meses. Una situación que no habíamos vivido jamás. Nos están llevando a una situación nunca vista, presiento que van a ser tiempos muy duros", ha alertado Ayuso.

Ayuso: "Presiento que van a ser tiempos muy duros"

Tajante, la presidenta madrileña ha asegurado que Sánchez nunca ha creído en la alternancia política: "Nunca ha creído en la alternancia de nada. Es una persona que de trampa en trampa ha ido consiguiendo sus objetivos. Desprecia la crítica y todo aquello que le marca los límites. Siempre pasa de pantalla con señuelos, despreciando a los parlamentos, las comunidades autónomas las verdad y a todo".

Ayuso ha asegurado que durante la pandemia pudo ver "la maldad directa" en Pedro Sánchez: "En ese momento vimos una persona que era capaz de no ayudar, buscar siempre culpables e intentar dividirlo todo. Manipuló y creo un mando único para que la corrupción capara a sus anchas con las mascarillas". Seguidamente, ha añadido: "Ha ido trabajando para que no quede una institución en pie cuando llegará un caso como este. Pacto su legislatura con ETA".

Ayuso, contra Sánchez: "En él todo es farsa, no hay una vez que diga la verdad"

Tras estas palabras, Ayuso se ha referido a Sánchez como un dictador y ha afirmado que el caso de Maricarmen ha sido una instrumentalización: "Se nos ha colado un dictador en el sistema. Nuestra democracia no contempla cuando entra una persona que no respeta la separación de poderes y que él decide que es la justicia y el legislativo. Por eso, cuando ya no le caben más trampas y va a tener que abandonar el poder, se organizan entre las tres izquierdas para revolucionar las calles. Les importa un carajo esta mujer y todas las que puedan ser desahuciadas"

También Ayuso ha acusado a Sánchez de orquestar operaciones de Estado contra ella: "Yo no tengo la culpa. Yo no me levanto cada mañana asestando golpes directos a millones de personas, él no para de hacer daño a todos los españoles". "En él todo es farsa, no hay una vez que diga la verdad. Es increíble", ha sentenciado.