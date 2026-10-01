Risto Mejide tacha de “ridículo” el argumento de Almeida sobre los cuchillos en Sol: “Ahí es donde pierden la razón”

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Continúa en la Puerta del Sol la acampada por la vivienda que comenzó tras el desahucio de Maricarmen. Pese a que Ayuso le dio al delegado del Gobierno un ultimátum de 48 horas, la acampada sigue en marcha. Por su parte, el acalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, denunció este miércoles la "existencia de cuchillos de grandes dimensiones" en un informe a la delegación, alertando de "un posible riesgo a la ciudadanía".

En 'Todo es mentira', Risto Mejide ha opinado con contundencia sobre este informe del ayuntamiento de Madrid, que incluye nueve fotografías, entre ellas la de un cuchillo junto a pan y humus. El presentador se ha referido a la advertencia de Almeida como un "argumento ridículo":

"¿Las personas que salen a hacer picnic también son peligrosas porque llevan un cuchillo? Entiendo la parte de ocupación del espacio público, pero que sea peligrosa esta gente... Claro que puede salir un chalado y por eso es peligroso, pero, ¿llamarlos peligrosos porque están untando hummus en las tostadas? Ahí es donde me parece que pierden la razón, cuando se vuelve ridículo el argumento".

Risto Mejide: "Hay gente mucho más peligrosa dentro del Congreso de los Diputados"

Unas palabras que ha rebatido Jaime de los Santos, diputado del PP, asegurando que la aglomeración no se hizo de forma legal: "No se autorizó". Inmediatamente, Risto ha salido en defensa de la legitimidad de la acampada: "No se tiene que autorizar, se tiene que informar a la delegación del Gobierno y fue informada". Ante esto, el diputado del PP ha asegurado que los manifestantes están "totalmente instrumentalizados" y que "no han conseguido nada".

"¿Por qué no han conseguido nada no es legítima? Son legítimas lo consigan o no. Están ahí y, es más, deberíamos estar todos ahí. Yo porque tengo que trabajar, pero, sino, estaría ahí. Los primeros vosotros, los políticos, los primeros ahí", ha declarado tajante el presentador del programa mostrándose de parte de los manifestantes.

Risto ha manifestado también su desacuerdo con que se los califique de marionetas y ha puesto en valor su objetivo: "Cambiar la ley de vivienda y que haya acceso a ella". "Los que están ahí no solo son estudiantes. Yo he visto graduados en psicología, padres de familia, gente que está ahí diciendo 'no tenemos acceso a una vivienda'".

Finalmente, el presentador ha hecho un apunte: "Esto no quita que si esta noche aparece por ahí un descerebrado, desde luego lo condenaremos. Cualquier expresión violenta va a ser condenada, pero de ahí a decir que toda esa gente que esta ahí son peligrosos para el resto de la sociedad. Yo creo que hay gente mucho más peligrosa dentro del Congreso de los Diputados".