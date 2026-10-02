First Dates 02 OCT 2026 - 23:15h.

Susi probaba suerte en 'First Dates' por segunda vez pero, nada más ver a su soltero, empezaba a sudar

Juan Manuel se quedaba prendado de Susi nada más verla en 'First Dates'

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Ni la camisa de colores ni el sombrero… ni nada. Era la segunda vez de Susi en 'First Dates', insistía porque quiere encontrar el amor, pero nada más entrar, cuando Carlos Sobera le preguntaba si todo iba bien ella, viendo a su cita, ella respondía clarísimamente que no… ¿Habrá terminado el encuentro?

El 'tierra trágame' de Susi en 'First Dates'

Susi se define como la "revoltosa del grupo". Ya estuvo en 'First Dates', pero no tuvo suerte y quería volver a probar porque le encantaría encontrar el amor. Nada más verla, Juan Manuel se quedaba "embobado" mirándola, pero el sentimiento no era recíproco...

Apenas abrió la puerta, Carlos Sobera preguntaba a Susi si todo estaba "bien" y ella no dudaba en contestar con un "no". A solas, nos contaba que había sentido un "tierra trágame" nada más verle: "Que me trague la tierra, no me ha entrado por ningún lado", explicaba ella. Y es que creía que el look elegido por el soltero no era el más apropiado para la ocasión: "La camisa muy bonita, para los carnavales".

"Me ha dado una calor horrorosa", se quejaba ella y es que no entendía nada del estilismo. De hecho, le preguntaba durante la cela: "¿Tienes pelo?" Intentaba así que se quitara el sobrero, pero la sensación era la misma. "¿Estás bien?", le preguntaba la camarera y ella volvía a negar.

Eso sí, la conversación entre Susi y Juan Manuel era distendida, tanto que hasta hablaban de fenómenos paranormales. Sin embargo, ella no entendía que para él, uno de ellos fuera que una luz temblara y no se apagara en su casa: "¡Eso no es paranormal!"

Juan Manuel bromeaba diciéndole que había llevado un par de anillos para regalarle, los dos se reían y acababa por preguntarle: "¿He cumplido tus expectativas?". Muy diplomática, Susi respondía: "Así, así..."

El chasco de Susi en su cita con Juan Manuel

Llegaba el momento de pagar, parecía que Susi quería que la invitaran pero él le decía que estaba "con el agua al cuello", a ella no le gustaba mucho, se marchaban y ella le decía: "¡No salgas corriendo!"

A la hora de su decisión final, las sensaciones que habían tenido cada uno no podían ser más diferentes. Él tenía claro que quería tener una segunda cita y ella tenía igual de claro que no repetiría bajo ningún concepto en términos amorosos con Juan Manuel.

La cita completa de Susi y Juan Manuel en 'First Dates'

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