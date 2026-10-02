El colaborador se encuentra en la Puerta del Sol desde donde explica la organización de la acampada

Vuelve a ver los programas completos de 'Todo es mentira', en Mediaset Infinity

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En 'Todo es mentira' conectan con Helio Roque, periodista y creador de contenido, quien se encuentra en la acampada en la Puerta del Sol donde "no cabe ni un solo alfiler más".

"El orden y la organización que hay en este campamento creo que lo desea Almeida para el resto de la ciudad", señala el colaborador del programa.

Helio Roque destaca la organización del campamento

Risto Mejide se interesa por saber cuál es la organización "impecable" de la que habla Helio Roque. "Hay literalmente calles con sus nombres. Hay aceras, espacios donde no se pueden acampar. Hay plazas también...", informa.

No puede enseñarlas porque "se está respetando que no se graben caras si no se pide permiso", señala. Pero lo que sí puede hacer es describir los detalles: "Con el carácter reivindicativo hay calles que están nombradas con diferentes circunstancias".

"También hay muchos puntos de cuidados, prensa, talleres, plataforma de los afectados de la línea 7 del metro...", comenta dejando claro que la acampada "no está siendo simplemente una manifestación por la vivienda, sino un agregador de todas las luchas y reivindicaciones que hay en este país".

Toda esta información lleva a Helio Roque a afirmar: "Está todo al milímetro para que no puedan desalojarlo, para que no se bloquee absolutamente nada y no haya ningún tipo de excusa para que nos puedan desalojar de aquí. Está todo sin violencia, sin suciedad... Está siendo una acampada ejemplar de la cual no hay ningún motivo para que nadie venga aquí a intentar boicotearla o increpar".

El colaborador desmiente informaciones sobre el campamento

El creador de contenido quiere aprovechar este espacio para desmentir que la gente que se encuentra acampada no trabaja: "La gente no está haciendo nada malo y es completamente intolerable que haya gente viniendo aquí solamente para intentar que nos desmovilicemos".

En cuanto a la gestión de residuos, "la gente los recoge y, cuando viene el camión de la basura, la gente y los deja". "Mentiría si dijera que hay algún tipo de suciedad porque no la hay. La gente se está organizando de manera ejemplar para que no sean percibidos como ningún tipo de amenaza porque no lo son. Simplemente es gente que está luchando contra un futuro mejor", añade Helio Roque.

El intenso debate entre Risto y Helio sobre la expulsión de personas en la acampada

Una mujer de 58 años ha intentado okupar una tienda en Sol y ha acabado siendo expulsada, algo sobre lo que opina el colaborador: "Creo que es de tener bastante poca vista y creo que hay que ser, sobre todo, razonable. Si vienes aquí a intentar reventar este acto, creo que sobran los calificativos".

Tras hablar sobre cómo ha caído la noticia de que en el Congreso se han tumbado los decretos y comentar los rumores sobre la desconvocatoria de la acampada, en la conexión se escucha cómo los manifestantes echan a una persona. Es en este momento cuando se abre un intenso debate entre Risto Mejide y el colaborador.