Horizonte 02 OCT 2026 - 01:37h.

Isabel Díaz Ayuso se sincera en 'Horizonte' sobre si ha pensado en dejar la política: “Ahora es cuando menos, no nos lo podemos permitir”

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La presidenta del la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concede una entrevista en 'Horizonte' en plena polémica por la acampada en Sol por el derecho a la vivienda. Durante su intervención en el programa Ayuso ha señalado al Gobierno como principal responsable de la manifestación, que está usando como un método para "perpetrarse en el poder" y, además, ha hablado sobre su futuro político en un momento de total crispación en el que recibe amenazas constantes.

En un momento dado de la entrevista, Carmen Porter ha leído una de las preguntas de los telespectadores, que preguntaba a Ayuso si se había planteado concurrir a la presidencia del Gobierno. Una cuestión a la que la presidenta madrileña ha contestado con contundencia:

"Lo importante ahora es que haya un cambio de Gobierno y, como todo el mundo sabe, el presidente del Partido Popular es Alberto Núñez Feijoo. Hay tiempos de cambio y que lo tenemos que hacer cada uno es saber dónde tenemos que estar. Es muy importante conseguir cambiar las cosas en España, pero también lo es mantener una pieza clave como es Madrid".

¿Ha pensado dejar la política? Ayuso responde

Del mismo modo, y tras todas las amenazas recibidas durante su carrera política, las cuales continúan en crescendo, Carmen Porter ha querido saber si en algún momento Isabel Díaz Ayuso se ha planteado retirarse. Esta ha sido su respuesta:

"Ahora mismo no, es ahora cuando menos. No nos lo podemos permitir, ni yo tampoco. No tengo otra cosa que hacer en esta vida que las cosas a conciencia con toda la libertad y la coherencia de la responsabilidad que yo misma me he echado a las espaldas. Mientras esto no cambie me quedo aquí. Lo que los ciudadanos quieran, porque respeto el veredicto de las urnas"

"Es importante que estemos en estos momentos, no vale que cuando las cosas vienen mal dadas salir corriendo. Hemos venido a dar la batalla y defender aquello en lo que creemos", ha afirmado con firmeza la presidenta de la Comunidad de Madrid.