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Los informes de la Policía evidencian con datos e imágenes el papel activo de la policía marroquí en el asalto del 31 de julio

Los informes de la Policia evidencian con datos e imágenes el papel activo de la policía marroquí en el asalto del 31 de julio
Los informes de la Policía evidencian con datos e imágenes el papel activo de la policía marroquí en el asalto del 31 de julio. Cuatro
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Los informes de la Policía evidencian con datos e imágenes el papel activo de la policía marroquí en el asalto del 31 de julio. Describen también el contexto en el que se produjo la avalancha y cómo se coordinó a través de las redes sociales. Los inmigrantes se movilizaron a través de telegram y whatsapp con mensajes con la cara de Pedro Sánchez. “España esta cerca de cerrar la puerta a la regularización de inmigrantes, el último plazo es el 30 de Julio de 2026”. Animan así a los marroquies a apresurarse a saltar la valla con la esperanza de conseguir papeles.

Para una campaña asi, destacan, hacen falta profesionales especializados en el diseño, una estructura, y sistemas automatizados para que el contenido se distribuya a gran escala. Además es clave la coincidencia con la festividad del Día del Trono. No es “casual ni inocuo”. Entre los marroquies se puede considerar, dicen, como un “consentimiento tácito”.

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Y así fue. Los agentes del CENIF señalan la total permisividad de los agentes e incluso cómo guiaban a los asaltantes. Distinguen a los agentes en dos tipos. Uniformados, con fotografías en las que evidencian que no actuaron, como esta con un agente de espaldas a la masa.

Y agentes no uniformados. Se distinguen porque la mayoría llevan gorras, pantalón largo y polo o camiseta. Se les vio impartiendo instrucciones al personal uniformado. Y mostrando actitudes de control y liderazgo.

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Además, en el informe radiografían las fases de la entrada, primero a nado, con jóvenes bien equipados. Después en tromba, con familias y niños. El posterior retorno voluntario de la gran mayoría les hace concluir que fue un proceso definido con objetivos diferentes a los migratorios cuya forma de entrada busca colapsar el sistema y eliminar la capacidad de respuesta por parte de España. El informe se encuentra en la Audiencia Nacional.

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