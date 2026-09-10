Cristina Montalvo 10 SEP 2026 - 14:48h.

Encarecerá las hipotecas a tipo variable entre 55 y 58 euros al mes por cada 100.000 euros de préstamos

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El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha optado este jueves por subir los tipos de interés en 25 puntos básicos, de tal manera que la tasa de depósito (DFR) subirá al 2,5%, la de las operaciones de refinanciación (MRO) al 2,65% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) al 2,90%, una decisión ya descontada por los mercados, mientras las presiones inflacionistas continúan alertando a la entidad europea.

Se trata de la segunda subida de la tasa de referencia este año tras la acometida en junio, que fue la primera ejecutada por la institución desde septiembre de 2023. "El Consejo de Gobierno ha decidido subir los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. El conflicto en Oriente Próximo continúa generando presiones inflacionistas y se prevé que la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo durante un período prolongado", ha destacado la institución.

El BCE ha apostado por un nuevo endurecimiento monetario después de que la inflación de la eurozona se situara en el 3,3% en agosto, frente al 2,9% registrado en julio, y a pesar de que la tasa subyacente se moderará una décima, hasta el 2,1%; mientras tanto la guerra en Irán continúa recrudeciéndose y el precio del Brent rebasa los 100 dólares por barril.

Asimismo, el BCE ha elevado sus previsiones de inflación para 2027 y 2028, mientras que ha mantenido sus pronósticos para 2026. El instituto emisor ha asegurado estar en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto y que el rumbo de los tipos en futuras decisiones estará

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De esta manera, el Consejo de Gobierno del BCE, reunido hoy en Berlín, ha advertido que se mantendrá alerta a las perspectivas de inflación y otros riesgos relativos a los precios, así como de la dinámica de la inflación subyacente y la eficacia de la transmisión de la política monetaria, sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

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Con esta tendencia la media mensual del Euribor se situará por encima del 3% en septiembre, por primera vez desde 2024. En Asufin creen que alcanzará el 3,2% y que esto encarecerá las hipotecas a tipo variable entre 55 y 58 euros al mes por cada 100.000 euros de préstamos. Esto supone casi 700 euros más de cuotas al año para una hipoteca media.