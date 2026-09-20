Cuarto Milenio 20 SEP 2026 - 22:35h.

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Enrique de Vicente estrena nueva sección en ‘Cuarto Milenio’ con un intrigante nombre, ‘Mejor no saberlo’. ¿El motivo? “Porque hay cosas que nos negamos, los periodistas, se niegan a examinar. Porque huelen a conspiranoica y luego, muchas, se comprueba que eran realidad.

“La mayoría de ellas son demasiado delicada y peligrosas y hace tambalearse nuestra realidad al hacernos vivir en un mundo frágil y peligroso… por eso hay cosas que es mejor no saberlas, pero hay que planteárselas”, añade Enrique de Vicente. En este sentido, el colaborador reflexiona sobre un posible plan ‘Marruecos 2030’.

Para su análisis, Enrique se apoya en un interesante capítulo del libro ‘La trastienda de los servicios de inteligencia’, escrito por el comandante Fernando Sanz Agustín en el que habla una entrevista con dos personas llegadas de Marruecos como refugiados (uno era la esposa de uno de los dos supuestos planificadores de ‘La marcha verde’ estadounidense).

Y es que, según Enrique de Vicente, el plan sería crear lo que se denomina ‘El gran Marruecos’: “Es una gran potencia, lo que llamaríamos la antigua Mauritania, que dominaría, sería el eje dominante de toda esa zona tan importante que une el Mediterráneo con el Atlántico”.

“El gran Marruecos’, según el mapa que tienen, incluye no solo por supuesto Ceuta y Melilla, sino incluso Las Canarias, las reivindican como unas islas africanas por proximidad a ellos”, añade de Vicente. Habla de la planificación de una estrategia a largo plazo para, antes del año 2030, ocupar Ceuta, Melilla y las cinco islas Canarias de menor tamaño, dejando para España Gran Canaria y Tenerife.

Entrevista a Fernando San Agustín: "El rey de Marruecos paga a los que quieren entrar a España"

Tras estas impactantes declaraciones, escuchamos las palabras de Fernando San Agustín: “Había un plan de ocupar Ceuta, Melilla y las Canarias antes del año 30 y que se iba a hacer sin armas. Eso me explica la invasión. ¿Cómo gente que no tiene nada de comer son capaces de pagar unos mil euros para atravesar en patera hasta España? ¿De dónde sacan ese dinero?”

“El rey les paga a todos los que quieren entrar”, continúa relatando San Agustín en una entrevista realizada en el año 2024, “intentan que sean siempre jóvenes y mujeres embarazadas o con niños porque lo que les interesa es que haya población. Está convencidos de que la invasión tiene que ser personal, con el Corán en la mano para que no podamos disparar”.