Horizonte Madrid, 18 SEP 2026 - 22:33h.

Además, Juan Manuel Doncel habla sobre cómo afectará el campamento al puerto

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Antonio Gómez se encuentra con Juan Manuel Doncel, presidente del puerto de Ceuta, quien ha asegurado que no ha recibido ninguna comunicación oficial de que este 18 de septiembre se iba a producir el traslado de migrantes.

"Yo no tenía ninguna comunicación al respecto de que se iba a producir esta semana el traslado. Estuve esta semana anterior en delegación del Gobierno para un requerimiento que hice de información porque no tenía apenas información y no me dijeron absolutamente nada", corrobora.

De hecho, según cuenta, fue mientras veía los informativos durante la mañana cuando llamó al director para advertir de que se estaba produciendo el traslado. "Si yo lo hubiera sabido, hubiera sido una irresponsabilidad por mi parte el no haber avisado a los concesionarios, a los vecinos del entorno y a las comunidades portuarias porque ellos también lo han sufrido esta mañana", añade.

Además, opina sobre la gestión del traslado asegurando que "las imágenes hablan por sí solas", salvaguardando el trabajo de las Fuerzas de Seguridad.

Doncel responde a Óscar Puente

Beatriz Talegón le lee el post que le ha dedicado el ministro de Transportes en la red social 'X' para saber cuál es su opinión, a lo que Doncel responde tajante: "El señor Óscar Puente va más rápido en Twitter que en gestionar. Dicho esto, no voy a entrar en su debate, él se dedica a las redes sociales, yo me dedico a gestionar".

"Me sorprende que el representante del ministerio de Fomento, siendo los puertos un sistema que está bajo su paraguas de competencia, ni si quiera haya tenido ni una llamada, ni un aviso de aliento o apoyo a la comunidad portuaria", añade. "Se dedica a poner una serie de cuestiones en Twitter, pero yo creo que hay cosas más importantes que perder el tiempo en contestar", concluye.

Las consecuencias de instalar un campamento en el puerto para Ceuta

Doncel asegura: "Esto hace daño en el puerto porque es uno de los principales núcleos económicos-productivos de la ciudad".

Tras recordar los antecedentes de crisis migratorias en la ciudad migratoria y señalar las actividades que están llevando el puerto actualmente, añade: "Es un puerto modesto donde muchas veces tenemos alteraciones que nos condicionan a la hora de nuestra presentación y, ahora que empezamos a ver un poco la luz, me parece una barbaridad que por parte del ministerio hayamos tenido esta imposición". "No nos merecemos esto, ni Ceuta, ni los ceutíes", concluye.

¿Es peligroso este campamento para la ciudad de Ceuta?

Según informa el presidente del puerto de Ceuta, "los cinco informes técnicos de los responsables de puerto no se tomaron en consideración". Y, aunque le requirió al presidente de Puertos del Estado dos veces que le remitiese el informe "para no contemplar esta situación".

"No he recibido ninguna información por parte de Puertos del Estado", afirma. Sin embargo, confiesa que ya lo ha recibido: "Prevalece sobre la situación de interés general y la crisis humanitaria". Es en ese momento en el que se dirige al presidente de Puertos del Estado: "¿Se merece esto el puerto de Ceuta?"