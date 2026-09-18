Horizonte 18 SEP 2026 - 01:56h.

El periodista desvela la existencia de una supuesta orden militar emitida tres días antes del asalto a Ceuta: "Se sabía y fue trasladado"

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En primicia en 'Horizonte', el periodista y director adjunto de 'Grupo Libertad Digital', Carlos Cuesta desvela la existencia de una presunta orden militar en la que se alertaba del temor ante una entrada masiva en Ceuta "por mar y tierra" el 27 de julio, es decir, tres días antes de que esto finalmente acabase sucediendo.

Con contundencia, el colaborador del programa asegura que la desclasificación sobre el asalto a Ceuta por parte del Gobierno fue "completamente amañada por Pedro Sánchez": "Hemos visto muchos documentos y faltan por desclasificarse unos cuantos. Pero es que muchos de los que han sido desclasificados, han sido desclasificados parcialmente".

Carlos Cuesta, sobre la supuesta orden militar: "Se sabía y fue trasladado"

El periodista, que asegura que ha tenido el acceso a muchos de estos documentos de manera íntegra, afirma: "En uno de esos documentos, en una de las partes tapadas, se puede leer y se puede observar una nota de parte del ejército del día 27 de julio, tres días antes de la invasión".

"Se recoge una orden trasladada, que debió ser frenada posteriormente, de que se mantuvieran en todas las posiciones todos los miembros del ejército acuartelados ahí. Lo que dice es que cualquier persona que esté en disposición en ese momento de estar en los cuarteles, tiene que estar en los cuarteles, y que cualquier persona que vaya abandonando el servicio, no puede abandonarlo y tiene que permanecer en los cuarteles", cuenta.

Tal y como asegura Carlos Cuesta, esta nota describe con palabras textuales el "temor, con evidencia muy fundada, de un asalto masivo a Ceuta por mar y por tierra". "Todo eso está escrito y se sabía y fue trasladado a través de órdenes militares ¿Por qué no se decidió activar al ejército?", cuestiona el periodista.