Horizonte 18 SEP 2026 - 00:58h.

Las pésimas condiciones del Fuerte del Príncipe Alfonso: quemado y vandalizado por los migrantes que entraron en el asalto a Ceuta

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Antonio Gómez, periodista y reportero de 'Horizonte', muestra en el programa las impactantes imágenes del deterioro del Fuerte del Príncipe Alfonso, un lugar emblemático de Ceuta, con más de 200 años de antigüedad y símbolo para todos los ceutíes. Además, habla con un técnico de patrimonio cultural que manifiesta su "pena y rabia" por el deplorable estado del lugar.

En directo, el periodista habla sobre esta estructura arquitectónica y su pésimo estado tras el asalto a Ceuta: "Se han producido fogatas y han dañado la zona perimetral de estos muros de 266 años desde que se construyeron". Tras estar dentro, Antonio Gómez señala que la situación es "dantesca":

"Han estado utilizando el interior como de váter. Ahí dentro es olor y el ambiente es hediondo". También cuenta que han encontrado a varias personas viviendo dentro y acampando en los entornos del mismos.

Gabriel Fernández, técnico de patrimonio: "El estado es deplorable"

Asimismo, el reportero habla sobre esta situación con Gabriel Fernández Ahumada, miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y técnico de patrimonio, quien asegura sentirse apenado lo ocurrido: "Como técnico me da mucha pena y como ceutí me da rabia". No obstante, asegura que la situación es recuperable: "Dentro de mis conocimientos, las estructuras están bien. El patrimonio no es algo renovable, pero si se puede rehabilitar".

"Evidentemente el estado actual es deplorable. Es cierto que se está utilizando como servicio y lugar de alojamiento en la parte alta, y no está en las condiciones que querríamos los ceutíes", dice el técnico que también ha explicado la importancia simbólica de este fuerte para la población de Ceuta.

Finalmente, Gabriel Fernández Ahumada declara: "Estamos en una situación que primero son las personas y la seguridad. Somos los primeros en convivencia y patrimonio vivo y no van a poder acabar con ello. Somos un pueblo unido y tiene que seguir siendo así. Y esto se arreglará".