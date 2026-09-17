Horizonte 17 SEP 2026 - 23:39h.

El testimonio de una vecina ceutí sobre el día de la entrada masiva de migrantes a la ciudad: "Parecía que estaba totalmente organizado"

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Verónica Parejo, vecina ceutí, comparte en 'Horizonte' su testimonio sobre el día de la entrada masiva de migrantes y habla sobre la realidad que se vive en la ciudad desde el asalto que se vivió el pasado 30 y 31 de julio. Además, confiesa su decepción con el rey Felipe VI, quien aún no ha visitado la comunidad autónoma. ¿Se sienten igual toda la población ceutí? ¿Es ya tarde para la visita del rey?

Tras hablar con ella sobre la situación límite que se vive en la ciudad, Iker Jiménez ha querido conocer la opinión de Verónica Parejo sobre la ausencia del rey. "Decepción", ha sido la primera palabra de la vecina al hablar sobre el jefe del Estado. "Yo soy muy monárquica, pero me ha decepcionado. Quiero mucho a mi rey, para mí es la representación de mi país, y no me he sentido representada. Tendría que haber ido ya y creo que todos los ceutíes avalan lo que estoy diciendo".

Sobre si el rey está a tiempo para visitar la ciudad, Verónica Parejo contesta: "Yo creo que sí, se le quiere". Aunque, duda de que vaya a ser bien recibido por todos: "Hay para todo allí. Algunos están ya en contra y otros tienen aún ese cariño ahí. En Ceuta somos muy patriotas. Yo adoro mi país. ¿Cómo lo puedo odiar? Para mí, el rey es como mi bandera".

El testimonio de una vecina ceutí sobre el día del asalto

También Verónica Parejo ha compartido en el programa su testimonio sobre el día que un grupo de migrantes intentó entrar al patio de su casa, revelando que hubo un momento en el que tuvo que salir con las mangueras contra ellos: "Vimos que estaban entrando y cogimos las mangueras. Empezamos a echarles agua y nos respondieron con bloques de piedra".

Asimismo, la vecina cuenta cómo vivió ella el día del asalto a Ceuta: "Justo estoy en frente de la frontera y abajo tengo la playa donde bajaban estas personas de los flotares y salían corriendo. Tenía mi balcón rodeado de flotadores y dije: "Esto no es normal". Los flotadores eran todos iguales, parecía que estaba totalmente organizado".