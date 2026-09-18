Horizonte 18 SEP 2026 - 00:19h.

Enrique Roviralta habla sobre la situación de colapso sanitario en Ceuta y reclama una sanidad digna para toda la población ceutí

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Tras la información publicada por 'OK Diario' sobre el primer caso de viruela del mono en Ceuta, 'Horizonte' habla con Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de dicha comunidad autónoma, quien confirma la veracidad de esta información. Además, el doctor habla sobre los 11 casos de varicela y ocho contagios de tuberculosis también confirmados por Mónica García, ministra de Sanidad.

Nada más conectar en directo con él, Iker Jiménez, presentador del programa, le ha preguntado sobre el primer caso de viruela del mono en un menor marroquí de 17 años que se encontraría aislado en un centro para menores. "Sí, nos lo han confirmado, aparte de los que teníamos ingresados por varicela. También casos de tuberculosis altamente contagiosos".

También Enrique Roviralta habla sobre la facilidad de contagio de la viruela del mono y otras enfermedades víricas, especialmente en las condiciones en las que se encuentran los migrantes: "El contacto estrecho hace que se contagien mucho más".

Enrique Roviralta exige una sanidad digna para Ceuta: "Los ceutíes también tienen derecho"

Sobre la situación de colapso sanitario en la ciudad de Ceuta, Enrique Roviralta advierte de la situación en la que se encuentran los migrantes y cómo esto afecta a la propagación de enfermedades: "Sigue habiendo miles de personas en condiciones infrahumanas, sin condiciones higiénicas sanitarias, es lo normal. Las enfermedades se propagan como el fuego cuando las personas viven hacinadas".

El doctor insiste en la importancia de "tomar medidas de precaución y prevención, aplicar los principios de la epidemiología, vacunar, filiar... Y hacerlo rápido". Además, reclama una sanidad digna para Ceuta: "Hoy hemos tenido una concentración los sindicatos médicos. No pedimos ni dinero, simplemente amenazamos con una huelga para que la sanidad de Ceuta sea una sanidad digna, porque también tenemos que que atender a la población ceutí, que también tiene derecho".