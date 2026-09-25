Horizonte 25 SEP 2026 - 01:31h.

Rafael Ojeda, sobre el asentamiento en las galerías del Sharchal: "Se han podido quedar 30.000 personas aquí metidas. Es una locura"

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Tras el hallazgo en Ceuta de un asentamiento de migrantes en las galerías del Sharchal, 'Horizonte' habla con Rafael Ojeda, bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamiento de Ceuta, que relata en el programa cómo fue el descubrimiento de este asentamiento en el que habrían estado viviendo decenas de inmigrantes.

En directo, el bombero cuenta que ayer sus compañeros llegaron al lugar después de que unos vecinos alertasen de la presencia de humo en la zona sobre las 22:20. "Encuentran que los bloques de cemento de una zona que había tapeada en la playa habría sido usada como acceso a todo el entramado de túneles. Se encontró todo calcinado".

Rafael, sobre el hallazgo del asentamiento: "Salieron corriendo y no llegamos a verlos"

Rafael Ojeda asegura que "sus compañeros se encontraron los túneles llenos de colchones y de ropa". Según explica, hay una zona donde habrían estado cocinado, que sería el lugar donde se originó el humo que alertó a los vecinos: "Se les iría de las manos e imagínate. Salieron corriendo y no llegamos a verlos, peo hay vestigios de que había muchísima gente ahí dentro.

Asimismo, el bombero ceutí confirma que toda la zona "ya ha sido sellada" y que el Campus Universitario próximo a este asentamiento "tiene vigilancia las 24 horas".

El bombero afirma que Ceuta cuenta con muchos lugares en los que los migrantes podrían estar ocultos y que, a medida que otros migrantes son trasladados a los campamentos del Gobierno, aquellos que permanecen escondidos salen de sus asentamientos para aprovechar "la oferta de casetas a 25 euros". Una situación a la que se refiere como "la pescadilla que se muerde la cola". "No sabemos lo que tenemos, pensábamos que 15 o 20 , pero perfectamente se han podido quedar 30.000 personas aquí metidas. Es una locura", sentencia.