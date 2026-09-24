Horizonte 24 SEP 2026 - 23:50h.

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta habla sobre los 20 sanitarios en estudio por un posible contagio de tuberculosis: "Se ha activado el protocolo"

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Enrique Roviralta, presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, conecta en 'Horizonte' tras conocerse que 20 sanitarios se encuentran en estudio por un posible contagio de tuberculosis. En directo, el médico cuenta toda la información al respecto y habla sobre la gravedad de muchos de los casos que reciben a diario en urgencias tras el asalto a la ciudad.

En primer lugar, Roviralta ha explicado los detalles del posible contagio de los sanitarios: "Recientemente ha habido un caso de un paciente que vino con un diagnóstico erróneo que resulto se una tuberculosis. Como había estado en contacto con personal sanitario, lógicamente se ha tenido que activar el protocolo y hacer pruebas a todo el personal sanitario que haya podido tener un contacto. Eso no quiere decir que estén contagiados".

Roviralta relata la gravedad de los casos de urgencia en Ceuta

Enrique Roviralta ha hablado, además, sobre algunos de los casos que están recibiendo a diario y que reflejan la situación límite que se vive en Ceuta. "No sé si hay cosas que deba contar porque quizás revuelvo las tripas de la audiencia, pero bueno, si hay que conta las cosas mejor decirlas y ya está", avisaba el médico antes de profundizar sobe algunos de los casos:

"Hemos operada más fracturas nasales juntas en nuestra vida, eran continuas. También facturas de mandíbula que hemos mandado a la Península y que después se han dado de fuga. Cerca de 14 orejas, algunos venían con ella en la mano. Algunas semiamputadas y algunas amputadas por completo. Machetazos, amputación de una mano, heridas que terminan en quirófano, intoxicaciones por múltiples drogas más alcohol".

"Esto es lo que desgraciadamente vemos en Ceuta en las urgencias", se ha lamentado el doctor, que también hablaba de los enfermedades infectocontagiosas: "Hemos tenido cuadros de sarna, tuberculosis, varicela, infecciones gastrointestinales, incluso la viruela del mono".

Además, sobre las agresiones sexuales, Roviralta asegura que hay casos que "ponen los vellos de punta": "Un compañero nos ha contado que ha llegado ha contabilizar hasta tres agresiones sexuales en un día". Respecto a esto, el médico contaba el caso de una mujer con discapacidad intelectual que "fue violada por dos personas por vía anal y vaginal": "Tuvieron que drenarla y hasta la policía que la acompañaba se mareo"