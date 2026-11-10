Horizonte 10 NOV 2026 - 10:32h.

El empresario no duda en responder a la propuesta en 'Horizonte'

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El empresario Martín Varsavsky responde en ‘Horizonte’ a la ministra Mónica García tras sus últimas declaraciones en un mitin de Frente Amplio en el defendió que paguen impuestos los multimillonarios, mientras exhibía una camiseta con el lema 'Tax the rich'.

Varsavsky se pronuncia contundente tras escuchar las palabras de la ministra y, según su argumento, cuantos más ricos hay en un país, más suben los sueldos, y explica que atacar la riqueza acaba con la capacidad de repartirla.

Sostiene que los ricos generan empleo de calidad porque compiten por el talento. Como ejemplo, cuenta que tras tres semanas en Silicon Valley vio que una secretaria que en España gana 35.000 euros al año, allí cobra entre 150.000 y 200.000 euros. Su conclusión: "Cuanto más ricos hay, más pujamos por los empleados y más suben los sueldos".

Además, según su relato, Felipe González le dijo que, para ser socialista, hay que tener algo que repartir, y que para repartir hay que crear riqueza. Varsavsky concluye que atacar la riqueza equivale a "sacarle un huevo a la gallina de los huevos de oro". Pone como modelo Suiza, con un sueldo mínimo de 5.000 euros al mes, que atribuye a un entorno favorable a las empresas.