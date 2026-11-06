Chema Alonso, experto en ciberseguridad, se pronuncia sobre la oleada de falsas amenazas de bombas

Horizonte 06 NOV 2026 - 10:00h.

Su mensaje principal es que los ataques actuales aprovechan dispositivos conectados a internet

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Chema Alonso, experto en ciberseguridad, ha entrado en directo en 'Horizonte' para analizar la ola de incidentes que sacude Europa. El experto llama tras un vuelo a Praga, y su mensaje principal es que los ataques actuales aprovechan dispositivos conectados a internet y que la inteligencia artificial ha facilitado enormemente el trabajo de los atacantes.

Desde el 11 de octubre se han registrado ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados en varios países europeos. En Francia, la manipulación remota de las temperaturas provocó pérdidas de alimentos y afectó a tres instalaciones del servicio público de sangre, aunque las alarmas funcionaron. Al mismo tiempo, una nueva oleada de amenazas de bomba obligó a decenas de aviones a aterrizar de emergencia: al menos 27 en Europa y tres en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.

Alonso relata que él también sufrió las consecuencias: a él y a otros pasajeros les cancelaron un vuelo sin darles información, y añadió que "parece que tiene que ver con esto".

Una amenaza que no es nueva, pero sí más masiva

Alonso insiste en que estos ataques no son una novedad. "Hemos visto este tipo de ataques muchísimas veces", afirma, y recuerda casos con semáforos, paneles de tráfico, impresoras y cámaras en hogares. Lo que cambia es la escala: "Hoy en día, gracias a la potencia de la inteligencia artificial, se puede hacer más masivo".

Según explica, la IA permite entender con facilidad sistemas que antes eran complejos, como los sistemas empotrados, que "tienen protocolos que no son públicos". Por eso, sostiene, ya no basta con confiar en que nadie conoce cómo funcionan los equipos: "Hay que ponerle sistemas de seguridad, como si los enemigos conocieran hasta el último detalle de tus sistemas informáticos, porque los adversarios tienen capacidades, herramientas muy potentes basadas en inteligencia artificial".

El experto advierte de que las mismas técnicas pueden aplicarse a sistemas industriales y fábricas conectadas a internet. "Por eso estamos incrementando el nivel de alerta con todas las empresas y todas las fábricas conectadas", dice.