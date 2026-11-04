Horizonte 04 NOV 2026 - 22:35h.

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La dimisión de Óscar Puente este martes ha provocado todo tipo de reacciones en 'Horizonte', con algunos colaboradores dando su opinión sobre si lo tendría que haber hecho antes o no y sobre qué les parece que Carlos Cuerpo haya ocupado su puesto.

En primer lugar, Jorge Calabrés ha sido uno de los que se ha mostrado más contundente tras la dimisión de Óscar Puente en la Diputación Permanente del Congreso: "Estamos asistiendo a una operación de limpieza en cuanto al Gobierno, que quiere apuntarse el tema de la gestión", señala un Calabrés que achaca a eso que Carlos Cuerpo ahora asuma ese Ministerio, cuando "no está ni en las listas".

Además, el periodista cree que por eso también se cesa al presidente de Adif. Pero, realmente, ¿por qué se hace esto?: "Porque las encuestas que había recibido Moncloa eran desastrosas".

Más adelante, Jorge Calabrés ha aclarado que Óscar Puente fue a la Diputación Permanente sabiendo que iba a dimitir: "Es una estrategia. Un discurso así...". Pero las palabras de Jorge Calabrés no se han acabado ahí, acabando "descompuesto" y con mucha "mala leche": "Pienso en los accidentes de Adamuz y de Urda... ellos y sus familias no se merecen el ministro que hemos tenido".

"Por las formas, por el lenguaje y porque no ha sido un ministro de Transportes enfocado en lo que tenía que hacer y mejorar las infraestructuras. Ha mentido estos meses. Me hierve la sangre. Óscar Puente, para mí, como persona es de los políticos más engreídos, con un aire autoritario... creo que España gana mucho si no está en política", ha apuntado Jorge Calabrés.

Jorge Calabrés explota en 'Horizonte'

Ya por último, Jorge Calabrés ha explotado por completo: "Es de ser mala persona las declaraciones que hizo con los accidentes y víctimas mortales que ha tenido España en los últimos once meses. Eso no es ser mal político, es ser mala persona".