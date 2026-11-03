Horizonte 03 NOV 2026 - 22:35h.

El exfutbolista Santi Cañizares recuerda otros casos de futbolistas fallecidos tras recibir un golpe en el campo: "Hay que remontarse a 1987"

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El mundo del fútbol está conmocionado tras la muerte del jugador del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, tras no superar las consecuencias del brutal choque que protagonizó con Jesús Owono, portero del Andorra, en los minutos finales del partido. En ‘Horizonte’, el exfutbolista Santi Cañizares analiza lo ocurrido y recuerda otros casos similares.

Antes de conectar en directo con el exfutbolista, el periodista deportivo Josep Pedrerol recuerda cómo se vivió este duro momento: "Estaba feliz, era un momento fantástico en su carrera. Faltaban solo 2 minutos para la conclusión de la programación de 7 minutos. Estaban empate a dos. El partido había sido tenso".

Además, habla sobre Owono y la postura en la que se encuentra: "Es fortuito, aunque sea una entrada dura, como hay muchas en el fútbol, pero él va a arrastrar eso toda la vida. También tiene familia".

Santi Cañizares explica lo excepcional de la muerte de Jesús de Miguel

Instantes después, el exfutbolista Santi Cañizares explica en horizonte lo excepcional de la muerte de Jesús de Miguel y recuerda otros casos de muerte por golpe en el campo: "Es muy difícil que el resultado de una entrada sea un fallecimiento, tan difícil que la estadística no lo dice"

"Hay que remontarse a 1987, cuando un portero del Málaga, Gallardo, sufre un golpe con un taco en la cabeza y muere días después, porque tampoco se manejo del todo bien. Viajó en avión que no era lo más apropiado. En 2025, hay un chico de tercera red, Raúl Ramírez, que también fallece por un golpe en la cabeza".

"Hay miles de partidos semanalmente y sí que hemos visto fallecimientos por otras causas, como problemas cardiovasculares, que es el riesgo y el miedo que tiene el futbolista", explica Cañizares sobre lo ocurrido a Jesús de Miguel, el exfutbolista apunta a la mala fortuna como primer factor y pide prudencia antes de sacar conclusiones.