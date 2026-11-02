Horizonte 02 NOV 2026 - 22:41h.

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Iker Jiménez ha comenzado 'Horizonte' haciendo una reflexión que no ha pasado desapercibida en pleno directo y ante todos los espectadores del programa de Cuatro. "Les voy a ser muy sincero. No he dejado de pensar en muchísimas cosas", ha señalado Iker Jiménez, asegurando que se ha interesado mucho por la subestación de Urda, lugar donde se "cayeron los tres ordenadores": "No hay pasajeros, no para el tren... es un bloque cuadrado donde hay un software que se viene abajo".

Pues bien, Iker Jiménez muestra su sorpresa ante el hecho de que la jueza de instrucción de Orgaz solicite que, en cuanto todo ocurriera, no entrara nadie ni tocara nadie nada: "No dejan ni a técnicos de Adif ni de otra corporación. Hermetismo absoluto. Esto es el inicio, las anomalías aparecen porque en esa estación técnica ocurre esto".

Pero no ha sido el único aspecto que le ha sorprendido últimamente a Iker Jiménez: "Curiosamente, las filtraciones de los audios que tres medios de comunicación hicieron poco después del accidente, si la jueza hubiese intervenido, no se podrían haber producido". "¿Se pretendía dar una línea de pensamiento?", se pregunta el presentador.

Por otro lado, Iker Jiménez resalta un dato cuanto menos clave en todo esto: "13 fallos contabilizados en los 25 kilómetros que estaban en esa separación de los dos trenes".