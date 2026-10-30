Horizonte 30 OCT 2026 - 00:30h.

Esther y Manuel, familiares de uno de los desaparecidos en Urda: "No hay derecho a hacer un parón a las once de la noche"

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‘Horizonte’ conecta en directo con Esther San Emeterio y Manuel San Emeterio, hermanos de una de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) que aún continúa desaparecido. Muy indignados, aseguran que es una “vergüenza” que la atención a los familiares se haya terminado a las once de la noche. Una queja a la que se ha sumado Iker Jiménez.

Desde la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo, donde se encuentran algunas de las familias que todavía no han encontrado a sus seres queridos, el programa habla con dos de ellos: Esther y Manuel, hermanos de Pepe San Emeterio. "Está siendo un día bastante lento y complicado", ha dicho Esther.

Respecto al avance de la búsqueda, Manuel cuenta que les han pedido que no se fíen de ninguna otra fuente diferente a la Guardia Civil debido a los bulos: "Nos han comunicado que, en vez de por teléfono, a las familias que estuviésemos aquí nos lo iban a comunicar personalmente. Nos iban a llamar y nos iban a llevar a una sala independiente a cada familia que tuvieran datos para comunicárnoslo".

Iker Jiménez, sobre el parón en la búsqueda por la noche: "

Manuel ha contado que a las ocho de la noche han comenzado con algunas familias antes de cortar a las once de la noche: "No hubiera sido lo ideal, no sé si haber continuado por toda la noche por el tiempo que llevamos y por la desesperación que podemos tener ya con el tiempo pasado o haber dicho pues en vez de hoy empezamos mañana, porque ahora nos quedamos algunas familias en duerme vela".

De las 59 familias que son en total en la Casa Sacerdotal Cardenal Marcelo, Manuel afirma que solo han podido hablar con 8 o 9: "Al final el hablar con personas me imagino que son reuniones que tendrán su miga". Al escuchar estas palabras, Iker Jiménez ha reaccionado manifestando su indignación:

"Tal y como está la situación, yo creo, y es una opinión personal, no puedes dejar esto así. Tienen que estar trabajando los equipos toda la noche. Es gente que está esperando desaparecidos. Vamos a hablar claro, ¿qué horario? ¿Pones el cartel de cerrado?". Una afirmación ante las que Esther ha añadido:

"A mi me parece una auténtica vergüenza con las horas que llevamos de desesperación y angustia. Creo que no hay derecho a eso. Esto es algo muy puntual, todos nos estamos esforzando, un poquito más tampoco pasa nada. Entiendo que son muchas horas de trabajo, pero creo que no hay derecho a hacer un parón a las once de la noche". "Lo creo igual", ha declarado Iker Jiménez.